Były selekcjoner nie rozumie narzekania na Lewandowskiego. "Teraz jest moda na to"

Lewandowski, podobnie jak większość piłkarzy reprezentacji Polski, został mocno skrytykowany za postawę w ostatnich meczach, w których reprezentacja ponownie rozczarowała. Do tego sam zainteresowany udzielił kontrowersyjnego wywiadu, w którym zdradził publicznie wszelakie żale, pretensje i uwagi względem innych osób z kadry.

ZOBACZ TAKŻE: Hiszpańskie media nie mają wątpliwości! Tak oceniły grę Roberta Lewandowskiego

Przez wielu zostało to odebrane z niesmakiem. Uważa się bowiem, że kapitan naszej kadry nie powinien pewnych tematów poruszać w mediach, a załatwiać je w szatni. Dyskusja doszła do tego stopnia, że na Polaka spadła duża fala krytyki nie tylko za kiepską postawę w Albanii, ale właśnie za wspomniany wywiad. Zaczęto nawet sugerować, aby nowy selekcjoner nie powołał piłkarza Barcelony na październikowe zgrupowanie i żeby kapitanem drużyny został ktoś inny.

- Teraz jest moda na to, aby uderzać w Roberta. Nagle wszyscy krzyczą, że nie ma predyspozycji do tego, aby być kapitanem, a przez lata, kiedy kadrze szło dobrze, nikt się o tym nie zająknął. Znowu mamy do czynienia z odbijaniem się od ściany do ściany, a dyskusję kibiców zdominuje pytanie, czy selekcjoner pokaże odwagę i zrezygnuje z Lewandowskiego. Moim zdaniem to byłby wielki błąd. Trzeba przede wszystkim zrozumieć problemy tej szatni i oczyścić atmosferę. Zamknąć pewne tematy, chociażby te związane z wywiadem, który według mnie był nie na miejscu - przyznał w rozmowie z Interią Brzęczek, który doprowadził Polskę do awansu na Euro 2020, lecz po udanych kwalifikacjach został zwolniony i zastąpiony Paulo Sousą.

W jednym aspekcie były selekcjoner zgadza się z argumentami przeciwko Lewandowskiemu. Chodzi o wywiad.

- Na pewno chciałbym z nim o tym porozmawiać, przekazać mu swoje zdanie. O niektórych rzeczach warto opowiadać publicznie, a o innych nie. Trzeba wziąć pod uwagę, czy ci, do których kierujesz swoje uwagi, wytrzymają później nałożoną na nich presję. (…) Patrząc na to, co dzieje się w kadrze od momentu udzielenia tego wywiadu, sądzę, że niekoniecznie. Nie wygląda na to, aby ta publikacja uzdrowiła reprezentację - rzekł były trener Rakowa Częstochowa i wychowanek Olimpii Truskolasy.

Polska już 12 października zagra na wyjeździe z Wyspami Owczymi. Trzy dni później zmierzy się w Warszawie z Mołdawią. Biało-Czerwoni ostatni mecz w eliminacjach rozegrają 17 listopada na PGE Narodowym z Czechami. Awans na Euro 2024 wywalczą dwie najlepsze drużyny w grupie. Ekipa Probierza jest na przedostatniej lokacie.