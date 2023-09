GKS Tychy wziął odwet! Wisła Płock za burtą Fortuna Pucharu Polski

Warto przypomnieć, że niedawno, bo 24 września, te dwa zespoły zmierzyły się w meczu Fortuna 1 Ligi. Wtedy lepsza okazała się Wisła, która wygrała 4:1.

Goście dobrze weszli w to pucharowe spotkanie. Wisła otworzyła wynik meczu już w 12. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego głową piłkę uderzył Beniamin Czajka. Chociaż Adrian Kostrzewski zdołał dotknąć futbolówki, to strzał okazał się zbyt mocny. Dzięki temu ekipa z Płocka już na starcie wyszła na prowadzenie.

Po tym golu GKS rzucił się do ataku. Podopieczni Dariusza Banasika zaczęli dominować na boisku. Częściej byli w posiadaniu piłki, a także potrafili tworzyć więcej groźnych akcji pod bramką rywali. Zachowanie gospodarzy przyniosło zamierzony efekt.

Adam Chrzanowski sfaulował we własnym polu karnym jednego z rywali. Po wideoweryfikacji z systemem VAR sędzia zdecydował się podyktować rzut karny. Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Jakub Tecław. Piłka po jego strzale odbiła się od słupka, następnie uderzyła w plecy golkipera Wisły Krzysztofa Kamińskiego, po czym wpadła do bramki. Przez to piłkarze schodzili do szatni przy wyniku 1:1.

GKS dobrze prezentował się również po przerwie. Ekipa z Tychów była w stanie wyjść na prowadzenie. Patryk Mikita z autu wrzucił piłkę w "szesnastkę" oponentów. Po chwili zamieszania do futbolówki dopadł Daniel Rumin, który bez większego problemu wpisał się na listę strzelców.

Nie była to jednak ostatnia bramka zdobyta w tym spotkaniu. Na kilka minut przed końcem podstawowego czasu gry GKS wyprowadził kontratak. Akcje skutecznie zakończył Mateusz Radecki, który efektownie przelobował bramkarza Wisły. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 3:1.

GKS Tychy - Wisła Płock 3:1 (1:1)

Bramki: Jakub Tecław 45 (k), Daniel Rumin 60, Mateusz Radecki 89 - Beniamin Czajka 12