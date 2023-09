W miniony weekend Gamrot (23-2, 8 KO, 5 Sub) wystąpił w walce wieczoru gali UFC Vegas 79. Polak pokonał przez TKO w drugiej rundzie Rafaela Fizieva (12-3, 8 KO, 1 Sub). Wygrana pozwoliła "Gamerowi" zanotować awans w rankingu kategorii lekkiej UFC.

ZOBACZ TAKŻE: Półtorametrowy aligator zamiast psa asystującego na trybunach! Kibic wpadł na niebezpieczny pomysł

Polak jest już bardzo blisko "topu" swojej kategorii wagowej, w której o pozycję na szczycie 21 października mają zawalczyć Makhachev oraz Oliveira. Do walki ma dojść podczas gali UFC 294 w Abu Dhabi. Czy Gamrot ma szansę, by być rezerwowym w walce mistrzowskiej? Kiedy może zapaść taka decyzja?

- Nie znam tego horyzontu czy ram czasowych, ale wydaje mi się, że to się wyjaśni w najbliższym czasie. Wydaje mi się, że UFC nie będzie chciało czekać. To jest gorący temat, rozwiąże się to na dniach. Trzeba pamiętać, że jest zmiana czasu, a najważniejsze informacje przychodzą w nocy. Te najbliższe noce będą decydujące - powiedział "Gamer" w Koloseum.

Z jakim nastawieniem Polak podszedłby do ewentualnej walki o pas w Abu Dhabi? - Byłoby to wspaniałe, ale też morderczo szaleńcze. Zarzekałem się, że nie wrócę do Abu Dhabi, ale z drugiej strony mogę tam wrócić po raz trzeci. Mówi się, że do trzech razy sztuka - dodał.

- Czasami jest tak, że przygotowujesz się do walki mistrzowskiej, masz presję, dwa miesiące na głowie i jesteś obciążony psychicznie. Z innej strony tutaj mogę wjechać na "świeżości, na freestyle'u" i może to wyjść lepiej. Co by się nie działo, jestem gotowy - zadeklarował polski zawodnik MMA.

psl, Polsat Sport