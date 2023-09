18 trójek Anwilu Włocławek. Pewna wygrana w Łańcucie

Początek spotkania należał do gospodarzy, którzy po trafieniach Janisa Berzinsa i Adama Kempa prowadzili już pięcioma punktami. Swoimi rzutami zaskakiwał i odpowiadał Kalif Young, a Janari Joesaar szybko doprowadzał do remisu. Później przewagę przyjezdnym dawał Victor Sanders. Dzięki rzutom wolnym Luke’a Petraska po 10 minutach było 18:25. Mała seria 6:0 i dwie akcje Coreya Sandersa ponownie zmieniały sytuację na korzyść Sewertronics Sokoła. Na odpowiedź włocławian nie trzeba było długo czekać - swoje trójki trafiali Garbacz i Petrasek. Późniejsze zagranie 2+1 Petraska oznaczało nawet dziewięć punktów różnicy. Następnie niesamowite akcje pokazywał też Victor Sanders, a Anwil był już lepszy aż o 17 punktów! Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 36:53.

Trzecią kwartę zespół trenera Przemysława Frasunkiewicza rozpoczął od czterech trójek i po trafieniu Amira Bella prowadził już 26 punktami! Corey Sanders i Janis Berzins starali się na to reagować, ale ich pojedyncze akcje to zdecydowanie za mało na rozpędzony Anwil. Ostatecznie po dobitce Jakuba Schenka po 30 minutach było 50:73. Ostatnia część spotkania już niczego nie zmieniła - kibice nie zobaczyli ofensywnego zrywu ekipy trenera Marka Łukomskiego. Na parkiecie można było za to oglądać rezerwowych z zespołu z Włocławka, a różnica na korzyść tej ekipy ciągle była spora. Ostatecznie po trafieniu z dystansu Jakuba Garbacza Anwil zwyciężył 88:64.

Najlepszym graczem gości był Luke Petrasek z 20 punktami, 2 zbiórkami i 2 asystami. Tyleer Cheese i Corey Sanders rzucili po 14 punktów dla gospodarzy.

Sewertronics Sokół Łańcut - Anwil Włocławek 64:88 (18:25, 18:28, 14:20, 14:15)

Sewertronics Sokół Łańcut: Tyler Cheese 14, Corey Sanders 14, Janis Berzins 13, Kacper Młynarski 7, Adam Kemp 7, Mateusz Szczypiński 7, Biram Faye 2, Mikołaj Płowy 0, Paweł Dobrzański 0, Bartosz Czerwonka 0

Anwil Włocławek: Luke Petrasek 20, Victor Sanders 16, Jakub Garbacz 14, Amir Bell 9, Kalif Young 9, Janari Joesaar 8, Jakub Schenk 6, Tanner Groves 4, Filip Siewruk 2, Mateusz Kostrzewski 0, Igor Wadowski 0, Bartosz Łazarski 0

plk.pl