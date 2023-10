Szymański zachwyca formą! Wielki transfer o krok?

Sebastian Szymański imponuje swoją dyspozycją na początku sezonu. Polak notuje kapitalne wejście do Fenerbahce, w którym jest czołową postacią w ofensywie. Według tureckich mediów, pomocnik zwrócił na siebie uwagę silniejszych klubów, które wysyłają swoich skautów, aby ci bacznie przyglądali się naszemu reprezentantowi.

Szymański przeniósł się minionego lata do Fenerbahce. Długo spekulowało się, że Polak obecny sezon spędzi - wzorem poprzedniego - na wypożyczeniu w Feyenoordzie, ale ostatecznie to Turcy przekonali piłkarza do złożenia podpisu pod umową. Wykupili oni 24-latka z Dynama Moskwa w ramach transferu definitywnego.

ZOBACZ TAKŻE: FC Barcelona przedłużyła kontrakt ze swoją młodą gwiazdą

Biorąc pod uwagę pierwsze miesiące pobytu Szymańskiego w nowym klubie, włodarze Fenerbahce absolutnie nie mogą żałować swojej decyzji. Polak z miejsca stał się jednym z liderów drużyny, co potwierdzają statystyki. Pomocnik rozegrał 14 oficjalnych meczów, w których zdobył osiem bramek i dołożył cztery asysty.

Taki dorobek przyciągnął zainteresowanie ze strony mocniejszych drużyn. Według doniesień tureckich mediów, Szymański jest obserwowany przez skautów między innymi Napoli i Fiorentiny. Pojawiają się nawet głosy, wedle których Polak trafił pod obserwację Liverpoolu.

Umowa zawodnika z tureckim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Niewykluczone jednak, że wkrótce jej warunki będą renegocjowane.

JŻ, Polsat Sport