Wielkie święto polskiego biegania w Zakopanem. Henryk Szost: Nie może was tam zabraknąć

To będzie wielkie święto polskiego biegania! Już za trzy tygodnie w Zakopanem odbędzie się "Biegowe 360 stopni – konferencja Zakopane 2023", w trakcie której wszyscy amatorzy biegania otrzymają kompleksową wiedzę niezbędną do zdrowego uprawiania tego sportu. – Takiego wydarzenia w naszym środowisku bardzo brakowało – mówi Henryk Szost, wielokrotny medalista mistrzostw Polski w biegach długodystansowych, olimpijczyk i rekordzista Polski w maratonie.

Gwiazdami konferencji, oprócz Szosta, będą także inni znakomici polscy biegacze i ludzie związani z bieganiem – znani z lekkoatletycznych stadionów Joanna Jóźwik, Adam Kszczot i Marek Plawgo, specjaliści w biegach górskich Edyta Lewandowska i Piotr Herzog, trener polskich biegaczek na dystansie 400 metrów Aleksander Matusiński, czy trener polskich maratończyków Jacek Kostrzeba. Uczestnicy konferencji spotkają też wybitnych specjalistów z dziedziny social mediów, medyków i fizjoterapeutów. Partnerem wydarzenia jest Akademicki Związek Sportowy.

– Organizatorom udało się zebrać naprawdę ciekawy skład, wielu uznanych trenerów i ciekawych zawodników, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Sam z chęcią posłucham kilku paneli. Mam nadzieję, że widzimy się w Zakopanem w licznym składzie – mówi Henryk Szost. Konferencja odbędzie się w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem 21 i 22 października.

Organizatorzy przyjmują zapisy do udziału w konferencji. W ramach części pakietów istnieje możliwość zakwaterowania w zakopiańskim COS oraz wykupienia pełnego wyżywienia. Dla chętnych przewidziany został również pobyt w pokojach hipoksyjnych, które, jako innowacyjne rozwiązanie, w efektywny sposób imitują warunki wysokogórskie. Możliwy będzie również udział w samej konferencji, bez wykupienia zakwaterowania i wyżywienia. Koszt najtańszego pakietu wynosi tylko sto złotych, a zapisy do udziału w wydarzeniu "Biegowe 360 stopni – konferencja Zakopane 2023" przyjmowane są pod adresem mailowym run@aktywnypolak.pl, a wszystkie szczegóły dotyczące atrakcyjnych pakietów i szczegółowego programu konferencji dostępne są na stronie internetowej http://biegowe360.pl/.

– Przygotowaliśmy wiele atrakcji, które z pewnością są magnesem dla osób kochających bieganie. Poruszymy bardzo dużo zagadnień związanych z bieganiem ludzi w okolicach czterdziestki lub starszych, bo przecież to ogromna grupa amatorów tej aktywności. Wśród prelegentów są m.in. specjaliści medyczni, dr Urszula Biernat i dr Mateusz Janik z Carolina Szpital, uznany ortopeda, a także zapalony biegacz – mówi Joanna Jóźwik.

Partnerem konferencji została marka Mizuno, dzięki czemu uczestnicy spotkania w Zakopanem będą mogli wygrać sporo nagród rzeczowych i vouchery na zakup sprzętu tej marki. Wśród atrakcji konferencji jest codzienne poranne bieganie w towarzystwie Kszczota, Joanny Jóźwik i Marka Plawgi.

Imprezą towarzyszącą konferencji będzie bieg na 10 km, który pod nazwą "Dycha Pod Krokwią” odbędzie się w sobotę, 21 października, późnym wieczorem, a dla najlepszych zawodników ufundowano nagrody o wartości poand 4000 złotych. Głównymi partnerami wydarzenia dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki są Polski Związek Lekkiej Atletyki, Akademicki Związek Sportowy, Kujawy i Pomorze, aplikacja Stepler, MCC Medale oraz Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem oraz marka Mizuno. Sponsorem głównym konferencji i "Dychy pod Krokwią” jest Szpital Carolina. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają specjalne certyfikaty, a także prospekty szkoleniowe oraz gadżety biegowe.

– Jeżeli bieganie jest waszą pasją, to po prostu nie może was tam zabraknąć. Zapraszamy do Zakopanego – zachęca Adam Kszczot.

Informacja prasowa