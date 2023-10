Robert Lewandowski znalazł się w wyjściowym składzie Barcelony, ale na początku nie miał zbyt wielu sytuacji. Gospodarze starali się wykorzystać każde błędy w rozegraniu akcji przez gości, a za sprawą pomyłek Oriola Romeu było ich co najmniej kilka. Marc-Andre Ter Stegen musiał interweniować, ale nie były to uderzenia, które mogły go zaskoczyć.



Zobacz także: Jak poważny może być uraz Roberta Lewandowskiego?

Polski napastnik nie mógł jednak zaliczyć tego spotkania do udanych, gdyż musiał opuścić boisko jeszcze w pierwszej połowie. Wszystko po starciu z Davidem Carmo. Lewandowski podjął próbę powrotu na murawę, lecz po chwili musiał go opuścić. Jego miejsce zajął Ferran Torres.

I to właśnie on trafił do siatki tuż przed końcem pierwszej połowy. Rezerwowy Barcelony wykorzystał podanie Ilkaya Gundogana i goście objęli prowadzenie.

Po przerwie Portugalczycy ruszyli do ataku. Ter Stegen musiał kilka razy interweniować. Na trzynaście minut przed końcem gospodarze chcieli otrzymać rzut karny po zagraniu ręką przez Joao Cancelo, lecz sędzia po analizie VAR orzekł, że chwilę wcześniej przewinił Stephen Eustaquio. Kilkadziesiąt sekund później piękną bramkę zdobył Mehdi Taremi, lecz był na spalonym.



Choć gospodarze atakowali do ostatniej sekundy, to nie byli w stanie zmienić wyniku spotkania.

FC Porto - FC Barcelona 0:1 (0:1)

Bramka: Torres 45+2

FC Porto: Costa - Mario (85 Nico), Cardoso, Carmo, Wendell - Varela (85 Conceicao), Eustaquio - Pepe, Baro (64 Evanilson), Galeno (85 Ivan Jaime) - Taremi (85 Danny Namaso).

FC Barcelona: Ter Stegen - Cancelo, Kounde, Araujo, Balde - Romeu (69 Sergi Roberto), Gundogan, Gavi - Yamal (80 Alonso), Lewandowski (34 Ferran Torres), Felix (69 Fermin Lopez).

Żółte kartki: Cardoso - Cancelo, Araujo, Gavi, Kounde, Felix, Roberto.



Czerwona kartka: Gavi.

jb, Polsat Sport