Rywalka Karoliny Kowalkiewicz: To może być dziwne przeżycie

Diana Belbita (15-7, 6 KO, 4 Sub) będzie rywalką Karoliny Kowalkiewicz (15-7, 1 KO, 3 Sub) na gali UFC Vegas 80, która odbędzie się 7 października. – Dla mnie ta walka wiele znaczy. Zawsze ją uwielbiałam i podziwiałam, a teraz się z nią zmierzę. To może być dziwne przeżycie, ale jednocześnie jestem szczęśliwa – przyznała rumuńska zawodniczka MMA.