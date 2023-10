Zamieszanie w meczu polskich siatkarzy! Nikola Grbić wytknął sędziom kuriozalny błąd (WIDEO)

W pierwszym secie meczu Polska – Argentyna w kwalifikacjach olimpijskich doszło do sporego zamieszania. Na stoliku sędziowskim wyświetlił się błędny wynik, na co zareagował trener Nikola Grbić.

Przy stanie 11:15 polscy siatkarze zatrzymali atak rywali. Piłka po bloku wylądowała w boisku, co oznaczało wynik 12:15. Tymczasem na stoliku sędziowskim pojawił się rezultat 11:16. Trener Nikola Grbić musiał interweniować i arbitrzy naprawili swą pomyłkę.

Zobacz także: Polski klub siatkarski zmienia nazwę! Tak teraz będzie walczył o mistrzostwo



– Ktoś tam się zagapił przy stoliku... Jest nerwowo, widzimy jakie są nerwy. Słusznie, bo to co się wyświetla w hali jest dla zawodników i dla wszystkich bardzo ważne – powiedział komentujący to spotkanie Tomasz Swędrowski.

Sytuacja w materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

RM, Polsat Sport