Wisła Kraków potrzebuje zwycięstw, aby zbliżyć się do ligowej czołówki. W sobotnie popołudnie "Biała Gwiazda" zmierzy się z beniaminkiem z Pruszkowa. Czy podopieczni Radosława Sobolewskiego zdołają wywalczyć pełną pulę? Transmisja meczu Wisła Kraków - Znicz Pruszków w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:20.

Wisła Kraków rozgrywa obecnie swój drugi sezon na poziomie Fortuna 1 Ligi. W pierwszym "Biała Gwiazda" weszła do barażów, ale ostatecznie nie zdołała zrealizować celu w postaci awansu do Ekstraklasy. Pozostała więc na zapleczu i od lipca na nowo walczy o powrót do elity.

Po 10 kolejkach bieżących rozgrywek krakowianie są na dziewiątym miejscu. Brakuje im powtarzalności - ostatnio grają w kratkę. Łącznie mają natomiast na swoim koncie trzy wygrane, pięć remisów i dwie porażki. Aby zbliżyć się do czołówki, potrzebują dopisywać sobie komplety punktów.

Sobotni rywal Wisły - Znicz Pruszków - to natomiast tegoroczny beniaminek. Drużyna z Mazowsza odniosła na razie trzy zwycięstwa, zanotowała też jeden remis i sześć porażek.

JŻ, Polsat Sport