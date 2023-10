Polacy mają mocne wątroby. Kochanowski wymownie po awansie na igrzyska

Reprezentacja Polski siatkarzy zgodnie z oczekiwaniami wywalczyła sobie awans na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Turniej kwalifikacyjny w Chinach nie należał jednak do łatwych ze względu na kumulację zmęczenia całym sezonem. Środkowy kadry, Jakub Kochanowski zaznaczył, że w ostatnich spotkaniach on oraz jego koledzy musieli już grać z tzw. wątroby.

Polacy zapewnili sobie awans na igrzyska po sobotnim triumfie nad Holandią 3:1. Dzięki temu podopieczni Nikoli Grbicia są nadal niepokonani i do ostatniej konfrontacji na turnieju w Chinach przeciwko gospodarzom mogą przystąpić bez żadnej presji.

To również o tyle istotne, że za kadrowiczami niezwykle ciężki sezon reprezentacyjny okraszony triumfami w Lidze Narodów, mistrzostwach Europy oraz uzyskaniem olimpijskiej przepustki. Kumulacja zmęczenia była już w pewnym momencie gigantyczna.

- Mamy to, po co przyjechaliśmy. Mamy bilet do Paryża i możemy się cieszyć. Na początku turnieju mówiłem, że nie czuję jakiegoś zmęczenia, tak teraz mogę powiedzieć za całą drużynę, że jesteśmy wykończeni, ale szczęśliwi, że się udało - przyznał szczerze Kochanowski.

Nasi siatkarze byli faworytami do zwycięstwa w turnieju kwalifikacyjnym w Chinach, ale niektóre drużyny wysoko zawiesiły poprzeczkę, chcąc jak najlepiej zaprezentować się na tle wicemistrzów świata. Mowa m.in. o Holandii.

- To nie jest niespodzianka, że się postawiła, bo gdyby wygrała z nami za trzy punkty, to dostaliby bardzo dużo punktów do rankingu, co ułatwiłoby jej walkę o kwalifikację olimpijską właśnie z rankingu. Wiedzieliśmy zatem, że będzie ciężko, ale na szczęście z wątroby udało się wygrać - rzekł otwarcie środkowy.

Cała rozmowa w załączonym materiale wideo.