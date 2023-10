Zwycięstwo i awans! Polscy siatkarze zagrają na igrzyskach w Paryżu

Holendrzy rozpoczęli to spotkanie bez Nimira Abdel-Aziza, ale ambitnie podeszli do rywalizacji z mistrzami Europy. Wygrali pierwsze akcje meczu (0:3) i choć Polacy odrobili straty (5:5 po asie Wilfredo Leona), szybko odbudowali przewagę. Po punktowej zagrywce Fabiana Plaka było 8:11, później 10:14. Pomarańczowi utrzymali tę przewagę do końca. Mieli piłkę setową przy stanie 19:24, Polacy obronili się w dwóch akcjach, ale serwis w siatkę zamknął seta (21:25). Błędy własne były problemem polskich siatkarzy w tej części meczu. Popełnili ich aż o siedem więcej od rywali.

Zobacz także: Drużyna Michała Winiarskiego o krok od awansu na igrzyska! "Złapaliśmy świeżość i pewność siebie"

W drugiej odsłonie siatkarze reprezentacji Holandii jedynie na początku dotrzymywali kroku Polakom (10:9). Później ekipa trenera Nikola Grbicia nadawała ton wydarzeniom na boisku. Polacy byli skuteczniejsi w ataku, punktowali zagrywką (14:9 – Łukasz Kaczmarek, 16:10 – Wilfredo Leon) i powiększali przewagę. W końcówce kontrolowali sytuację, a błąd rywali w polu zagrywki ustalił wynik na 25:17.

Trzecia partia była bardziej wyrównana od poprzednich. Obie ekipy walczyły punkt za punkt i długo nie były w stanie uzyskać trwałej i znaczącej przewagi. Tak było do stanu 19:19, bo końcówka należała do Polaków. Błysnął w niej Leon, który najpierw zablokował rywali, później skutecznie zaatakował i było 22:19. Po chwili popisał się kolejnym atakiem (23:20), a brakujące punkty dołożyli Jakub Kochanowski i Kaczmarek (25:22).

Set numer cztery to mocne otwarcie reprezentacji Polski (4:0). Pomarańczowi nie rezygnowali jednak i zmniejszyli różnicę (15:13), a później odrobili straty (19:19). Końcówka dostarczyła więc sporo emocji. Holendrzy mieli piłkę setową (23:24), ale skuteczny atak Leona rozpoczął grę na przewagi. W niej rywale mieli kolejne piłki setowe, ale wojnę nerwów wygrali ostatecznie Polacy. Punktowy blok dał piłkę na wagę awansu, który stał się faktem po autowym ataku Holendra (29:27).

Najwięcej punktów: Wilfredo Leon (21), Łukasz Kaczmarek (18), Jakub Kochanowski (10) – Polska; Thijs Ter Horst (22), Wouter ter Maat (12), Michael Parkinson (11) – Holandia. Mocną bronią Polaków był blok (12–4), a także zagrywka (7–3).

3:2 z Belgią, 3:0 z Bułgarią, 3:2 z Kanadą, 3:0 z Meksykiem, 3:1 z Argentyną i 3:1 z Holandią – podopieczni trenera Nikoli Grbicia prowadza w tabeli z kompletem zwycięstw i są już pewni awansu na igrzyska w Paryżu. W ostatnim meczu turnieju w Xi'an zagrają w niedzielę z Chinami. Przypomnijmy, że wcześniej awans na igrzyska wywalczyła również reprezentacja Polski siatkarek, która zajęła drugie miejsce w turnieju kwalifikacyjnym w Łodzi.

Polska – Holandia 3:1 (21:25, 25:17, 25:22, 29:27)

Polska: Łukasz Kaczmarek, Wilfredo Leon, Bartosz Bednorz, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Marcin Janusz – Jakub Popiwczak (libero) oraz Tomasz Fornal, Bartłomiej Bołądź, Grzegorz Łomacz, Karol Kłos, Kamil Semeniuk. Trener: Nikola Grbić.

Holandia: Wessel Keemink, Thijs Ter Horst, Gijs Jorna, Fabian Plak, Wouter ter Maat, Michael Parkinson – Robbert Andringa (libero) oraz Silvester Meijs, Bennie Tuinstra, Maarten Van Garderen. Trener: Roberto Piazza.

WYNIKI I TABELE KWALIFIKACJI OLIMPIJSKICH SIATKARZY

RM, Polsat Sport