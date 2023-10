Obie ekipy mają po 16 punktów na koncie. Miedź, z uwagi na lepszy bilans bramkowy, jest jednak obecnie na siódmym miejscu, podczas gdy Motor zajmuje dziewiątą lokatę. Po dobrym początku sezonu lublinianie wpadli w lekki dołek, notując trzy porażki z rzędu – 0:2 w Tychach, 1:4 u siebie z Wisłą Kraków oraz 0:2 w Gdyni.

W niedzielne wczesne popołudnie podopieczni Goncalo Feio liczą więc na przełamanie. Nadarza się ku temu teoretycznie dobra okazja - Miedź również jest w kryzysie, nie wygrała w lidze od 20 sierpnia.

- W Fortuna 1 Lidze jest tylu sąsiadów w tabeli i panuje taki styk między drużynami, że tak naprawdę każdy mecz jest ważny. Skupiamy się, jak zresztą co tydzień, na najbliższym rywalu. Nie myślimy zbytnio o przyszłości, tylko o najbliższym zadaniu. Myślę, że to będzie po prostu mecz jak każdy inny. Nawet mimo to, że ostatnio my i Motor nie punktujemy - mówił trener legniczan Radosław Bella, cytowany przez oficjalną stroną internetową Miedzi.

Transmisja meczu Motor Lublin - Miedź Legnica w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 12:30.