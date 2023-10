Witold Bańka: WADA i system antydopingowy rozwinęły się w każdym aspekcie

Bańka jest na czele WADA od początku 2020 roku, a pod koniec 2022 został wybrany na drugą kadencję. W poniedziałek pojawił się w Warszawie, gdzie rozpoczął się Szczyt Antydopingowy Europy Środkowej i Wschodniej.

– Teraz jak nigdy wcześniej istotne jest to, żebyśmy w dalszym ciągu budowali silną społeczność antydopingową. To przyczyni się do wzrostu zaufania do globalnego systemu antydopingowego. Ja sam zobowiązuję się do zwiększenia siły WADA, ale was też proszę o to, abyście nie ustawali w wysiłkach w dążeniu do celu, jakim jest czysty sport – zwrócił się do zgromadzonych w jednym z warszawskich hoteli przedstawicieli 26 państw.

Były minister sportu podkreślił, że dzięki wsparciu i współpracy ze Środkowoeuropejską Organizacją Antydopingową (CEADO) już udało się wiele osiągnąć.

– Z optymizmem patrzę na kolejne lata swojej kadencji w roli prezydenta WADA. Jest kilka obszarów, na których chcemy się skupić: nadanie większej roli zawodnikom, przeciwdziałanie zarówno celowemu, jak i przypadkowemu przyjmowaniu zabronionych substancji poprzez edukację, inwestowanie większych środków w badania naukowe, namawianie rządów światowych do finansowania i budowania silniejszych systemów antydopingowych oraz aktywne poszukiwanie innych źródeł finansowania – wyliczył Bańka.

Jednym z najważniejszych zadań WADA w najbliższym czasie będzie opracowanie i implementacja programu pięcioletniego (2025-29).

– Bardzo ważne będą konsultacje z krajowymi rządami, ale będzie nam potrzebne dodatkowe finansowanie. Budżet WADA na rok 2023 wynosi ok. 50 milionów dolarów, czyli jest dość skromny, jak na skalę naszej misji - ochrony wszystkich sportowców ze wszystkich krajów. Musimy w tej kwestii ciągle robić więcej i jesteśmy wdzięczni rządom i organizacjom sportowym za wsparcie, ale trzeba zdjąć z ich barków część tej odpowiedzialności. Kiedy kandydowałem na prezydenta WADA, zobowiązałem się do aktywnego poszukiwania finansowania z sektora prywatnego – przypomniał Bańka.

Jak relacjonował, w 2022 roku WADA zawarła już takie porozumienie z działającą w RPA firmą SuperSport, która została pierwszym prywatnym sponsorem światowej agencji.

– W zeszłym miesiącu podpisaliśmy też ekscytujący, pięcioletni kontrakt z grupą technologiczną Sword, która została naszym pierwszym globalnym partnerem. To historyczny moment dla WADA. To powiększy nasz roczny budżet, ale to nie koniec. Jesteśmy pewni, że uda nam się przyciągnąć kolejne organizacje, które będą chciały inwestować w rozwój czystego sportu – uważa Bańka.

RM, PAP