Mecz o wszystko „Stalowników”. Plan transmisji hokejowej LM

We wtorek i środę zostanie rozegrana przedostatnia kolejka fazy zasadniczej Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie. Trwa zacięta rywalizacja o awans do najlepszej szesnastki. W trudnej sytuacji znalazł się czeski Ocelari Trzyniec, który zmierzy się na wyjeździe z Stavanger Oilers. – Do tego meczu przystąpimy z jednym celem, żeby wygrać to spotkanie – deklaruje grający w ekipie „Stalowników” reprezentant Polski, Kamil Wałęga. Mecze na żywo na sportowych kanałach Telewizji Polsat.

Po rozegraniu czterech z sześciu kolejek w gronie dwudziestu czterech uczestników, pewni awansu do 1/8 finału jest szwedzki Vaxjo Lakers oraz fiński Ilves Tampere. O pozostałe czternaście miejsc walczą pozostałe ekipy.

We wtorek zespół HC Kosice o pierwszą wygraną w tym sezonie powalczy ze szwedzką Skellefteą AIK. Mistrzowie Słowacji podobnie jak i grające w ICE Hockey League włoskie HC Bolzano jeszcze w tym sezonie nie punktowali. Dla podopiecznych Dana Cemana będzie to mecz o przedłużenie nadziei na wyjście z grupy. Ich rywale mają na swoim koncie sześć punktów, ale to tylko dwa „oczka” przewagi nad zespołami, które znajdują się poza pierwszą szesnastką w tabeli. Mecz w Koszycach będzie miał polski akcent, bo głównym arbitrem tego spotkania będzie Michał Baca, który wspólnie ze Słowakiem Peterem Stano będą rozjemcami tego starcia. Dla naszego sędziego to będzie spora nobilitacja i we wtorkowy wieczór będzie miał po raz pierwszy okazję „zmierzyć” się z nowymi przepisami, które obowiązują w rozgrywkach Champions Hockey League.

– To będzie dla mnie nowe wyzwanie, bo jeszcze nie miałem okazji, aby osobiście „dotknąć” tych zmian. Oglądałem już wiele spotkań Ligi Mistrzów i na razie te wprowadzone nowinki wydają się zdawać egzamin – uważa 35-letni arbiter.

W drugim spotkaniu wicemistrzowie Niemiec, zespół ERC Ingolstadt, zagra u siebie z Vaxjo Lakers. Szwedzi, podobnie jak i Ilves Tampere z Finlandii nie przegrali jeszcze w tym sezonie. Obie ekipy wygrały cztery spotkania, w tym jedno po dogrywce. Szansę aby już we wtorek dołączyć do tego grona ma zespół z Bawarii, który po trzech wygranych spotkaniach, przegrał w ostatniej kolejce na wyjeździe z Dynamem Pardubice aż 1:6. Najskuteczniejszym zawodnikiem wicemistrzów Niemiec jest pochodzący z Polski Wojciech Stachowiak, który ma na swoim koncie trzy bramki oraz jedną asystę i przeciwko Vaxjo zagra w specjalnej koszulce dla najlepszego strzelca drużyny.

– Po kilku meczach w lidze DEL wracamy teraz do Ligi Mistrzów gdzie oczywiście niektóre zasady są trochę inne, więc będziemy musieli się znowu przyzwyczaić. Chcemy wypaść w tym meczu jak najlepiej i nie lekceważymy ani Ligi Mistrzów ani przeciwnika, który jest topową drużyną w Szwecji. Z tego co mi wiadomo, to potrzebujemy jednego punktu żeby zakwalifikować się do następnej rundy, więc zrobimy wszystko, aby to zrealizować już we wtorek – zapewnia 24 letni napastnik.

W środę ważne spotkanie czeka aktualnych mistrzów Czech – Ocelari Trzyniec. „Stalownicy” po czterech kolejkach zgromadzili na swoim koncie tylko cztery punkty i margines błędu został przez nich ograniczony do minimum. W tym sezonie Czesi przegrali po dogrywce z Rapperswil-Jona Lakers, a w ostatnim spotkaniu wygrali na wyjeździe z Pelicans Lahti 3:1, a swojego premierową bramkę w tych rozgrywkach zdobył jedyny reprezentant Polski grający w Champions Hockey League, Kamil Wałęga, który znalazł się w składzie na to spotkanie.

- Do tego meczu przystąpimy z jednym celem, żeby wygrać to spotkanie. Każdy zawodnik, który wychodzi na lód chce wygrywać. Będziemy grali to samo co w lidze i utrzymywali ten system i myślę, że jest to dobra droga do zwycięstwa – zapewnia Wałęga.

W innym środowym meczu Adler Mannheim zmierzy się z mistrzem Francji, Rouen Dragons. W tym spotkaniu także będziemy mieli polskie wątki, bo zawodnikami niemieckiego zespołu jest urodzony w Pyskowicach 21-letni obrońca, Arkadiusz Dziambor oraz 32-letni napastnik Matthias Płachta, który jest synem Jacka, byłego reprezentanta Polski i selekcjonera naszej reprezentacji w latach 2014-2017. Adler obecnie zajmuje czwarte miejsce mając na swoim koncie dziesięć „oczek” i aby być pewnym awansu, wystarczy im zdobyć zaledwie jeden punkt. W dużo trudniejszym położeniu znajduje się ekipa z Francji, która dotychczas zdobyła tylko trzy punkty: dzięki wygranej na wyjeździe ze Skellefteą AIK 1:0, po golu strzelonym przez Francisa Perrona w 10 minucie.

Plan transmisji meczów V kolejki Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie:

Wtorek (10 października):

HC Kosice – Skelleftea AIK (sędziuje: Michał Baca) od 17:20 w Polsacie Sport News

ERC Ingolstadt – Vaxjo Lakers od 19:20 w Polsacie Sport Fight

Środa (11 października):

Stavanger Oilers – Ocelari Trzyniec (Kamil Wałęga) od 17:50 Polsat Sport Premium 1

Adler Mannheim – Rouen Dragons od 19:20 w Polsacie Sport Fight