Agent polskiego piłkarza ruszył na wojnę z klubem. W grze duże pieniądze

Według ustaleń sportowego dziennika “Record” od Benfiki domaga się 350 tys. euro prowizji w związku z przejściem defensora w 2019 r. do włoskiego klubu.

Gazeta przypomniała, że na transferze tym stołeczne “Orły” zarobiły w sumie 3,5 mln euro.

Polski obrońca nie może uznać za udany okres spędzony w Lizbonie. Pomimo deklaracji sztabu szkoleniowego Benfiki, że polski zawodnik będzie występował w pierwszej drużynie lizbońskich “Orłów” Dawidowicz grał jedynie w drugoligowych rezerwach stołecznego klubu.

Reprezentant Polski przyszedł do portugalskiego klubu w 2014 r. z Lechii Gdańsk. W 2016 r. został wypożyczony do niemieckiego VfL Bochum, a rok później do Palermo FC. W 2019 r. po rocznym wypożyczeniu do Hellas Werona Dawidowicz został sprzedany przez Benficę do włoskiego klubu.

