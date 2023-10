Polski Komitet Olimpijski i Grupa Polsat Plus zawarły porozumienie, dzięki któremu Grupa Polsat Plus i należąca do niej sieć Plus będą Sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski. Plus będzie wspierał polskich olimpijczyków w ciągu najbliższych 4 lat, w tym podczas Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 oraz XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo 2026.

– Jestem szczęśliwy i zarazem zaszczycony, że moja Grupa Polsat Plus i sieć Plus będą przynajmniej przez 4 lata sponsorem PKOl i Olimpijskiej Reprezentacji Polski. Jako polska firma, działająca od ponad 30 lat na polskim rynku, staramy się w naszej codziennej działalności dążyć do tych samych wartości, jakie przyświecają ruchowi olimpijskiemu, którymi są okazywanie szacunku, przyjaźń i dążenie do doskonałości – mówi Zygmunt Solorz, założyciel i właściciel Grupy Polsat Plus. – Od lat wspieramy polski sport, finansujemy go, angażujemy się w jego promocję i tak jak miliony Polek i Polaków kibicujemy naszym sportowcom. Bycie częścią świata olimpijskiego i jego wartości, wspieranie sportu i polskich sportowców to wielki powód do dumy dla mnie, naszej firmy, jej pracowników i dla milionów naszych klientów. Mamy najlepszych kibiców na świecie, którzy są z naszymi sportowcami na dobre i na złe – dodaje Zygmunt Solorz.

– Polski Komitet Olimpijski w dniu swojego święta – 104. urodzin powołania, nie mógł sobie wymarzyć lepszego prezentu. Taki sponsor, jakim jest Grupa Polsat Plus i sieć Plus to brakujący i jakże ważny partner na naszej mapie. Jestem przekonany, że wspólnie jesteśmy w stanie dotrzeć do szerokiej grupy naszych odbiorców, kibiców i pokazać im, że duży sport zaczyna się od każdego z nas, a bycie członkiem Olimpijskiej Reprezentacji Polski zaczyna się od najmłodszych lat. Doceniając wartość marki i olbrzymi wkład w rozwój polskiego sportu mogę tylko dodać, że marzenia się spełniają i warto je realizować – powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.



Wspieranie i promowanie sportu zajmuje szczególne miejsce w działalności Grupy Polsat Plus poprzez działania sponsoringowe Plusa i Netii oraz transmisje sportowe w Telewizji Polsat.

– Od ponad 30 lat Grupa Polsat Plus wspiera polski sport, angażując się zarówno finansowo, jak i promocyjnie. Dzisiaj Telewizja Polsat na ponad 10 kanałach sportowych pokazuje codziennie setki godzin transmisji z najważniejszych wydarzeń z udziałem polskich sportowców w Polsce i na świecie. Od 25 lat Plus jest sponsorem polskiej siatkówki, z którą osiągamy największe sukcesy. Jesteśmy dumni, że od dzisiaj jako sponsor będziemy wspierać naszych olimpijczyków w ich dążeniu do osiągania jak najlepszych wyników i dostarczania emocji nam wszystkim – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Grupy Polsat Plus.



Dzięki umowie Plus będzie mógł posługiwać się tytułem: Sponsor Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Sponsor Olimpijskiej Reprezentacji Polski. Umowa pomiędzy PKOl i Grupą Polsat Plus zostanie zawarta na 4 lata z możliwością jej przedłużenia.

Informacja prasowa