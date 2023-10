Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza już w ten weekend!

To będzie doskonały wstęp do nowego sezonu w siatkarskiej PlusLidze! Po fantastycznym w wykonaniu Polaków sezonie reprezentacyjnym czas wrócić do siatkówki klubowej. W sobotę i niedzielę w Lublinie odbędzie się najmocniej obsadzony turniej towarzyski w Polsce – Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza.