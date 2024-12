Zaskakująca decyzja siatkarskiej mistrzyni kraju. Zakończyła karierę w wieku 26 lat

Była zawodniczka Chimika Jużne, z którym trzykrotnie sięgała po mistrzostwo Ukrainy i cztery razy zdobyła krajowy Puchar, poinformowała o rozbracie z siatkówką za pośrednictwem mediów społecznościowych.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarz odmówił powrotu do kraju. Polscy kibice znają go doskonale

"Siatkówka dała mi wiele niezapomnianych chwil i emocji, poznałam wiele nowych krajów i zdobyłam mnóstwo medali. Najważniejszym, co dał mi zawodowy sport, była jednak możliwość poznania niesamowitych ludzi, którzy stali się dla mnie inspiracją, a często także przyjaciółmi na całe życie. Doświadczam teraz mieszanych uczuć: jestem zarówno smutna z powodu tego, co się kończy, jak i radosna z powodu tego, co przede mną. Jestem jednak wdzięczna za każdy rok gry i wszystkie lekcje, które uczyniły mnie silniejszą. Teraz jestem gotowa na nowe wyzwania i możliwości, na nowy rozdział w moim życiu, który - mam nadzieję - będzie równie ekscytujący. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną podczas tej podróży" - napisała Ukrainka.

Mykytiuk rozpoczynała przygodę ze sportem w klasie siatkarskiej Dziecięcej Szkoły Sportowej w Kodymie w obwodzie odeskim. W 2015 roku została zawodniczką Chimika Jużne, z którym święciła największe sukcesy w karierze. Następnie grała we francuskim EC Orleans Volley i tajwańskim New Taipei City CMFC.

Przed sezonem 2024/2025 wróciła na Ukrainę, dołączając do składu SK Balta-BPK, ale w nowej drużynie wystąpiła zaledwie raz, w przegranym spotkaniu o Superpuchar Ukrainy przeciwko Bukowince.