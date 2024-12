Siatkarskie emocje na antenach Polsatu. Sprawdź, gdzie oglądać sobotnie mecze

Siatkarski dzień rozpoczniemy od Magazynu #7Strefa. O godzinie 11:00 z kibicami spotkają się Marek Magiera i Jakub Bednaruk. Wraz ze swoimi gośćmi omówią najważniejsze wydarzenia, a także zapowiedzą to, co przed nami.

Tuż po zakończeniu programu przeniesiemy się do Rzeszowa. Tamtejszy DevelopRes podejmie bowiem MOYA Radomkę Radom. Gospodynie zajmują drugie miejsce w tabeli i potrzebują zwycięstwa, aby nie tracić dystansu do liderujących zawodniczek ŁKS-u Commercecon Łódź.



Od 14:45 fanów czekają natomiast emocje w PlusLidze. Na sobotę zaplanowano trzy mecze: Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE GiEK Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn i Jastrzębski Węgiel - Barkom Każany Lwów.



W międzyczasie dojdzie też do starcia w Tauron Lidze pomiędzy PGE Grot Budowlanymi Łódź a ITA TOOLS Stalą Mielec.

Transmisje z meczów siatkarskich - 14.12:

11:00: Magazyn #7Strefa - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl

12:30: DevelopRes Rzeszów - MOYA Radomka Radom - Polsat Sport 1, Polsat Box Go

14:45: Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie - Polsat Sport 1, Polsat Box Go

16:00: PGE Grot Budowlani Łódź - ITA TOOLS Stal Mielec - Polsat Box Go

17:30: PGE GiEK Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn - Polsat Sport 1, Polsat Box Go

20:30: Jastrzębski Węgiel - Barkom Każany Lwów - Polsat Sport 1, Polsat Box Go