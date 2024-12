Jastrzębski Węgiel z ważną informacją! Gwiazdor na dłużej w mistrzu Polski

W piątek na oficjalnej stronie internetowej Jastrzębskiego Węgla pojawiła się kluczowa informacja, dotycząca składu polskiego zespołu na przyszły sezon. Włodarze ekipy z PlusLigi poinformowali, że Toniutti, który obecnie pełni funkcję kapitana zespołu z Jastrzębia-Zdroju, zostanie w klubie na sezon 2025/2026.

– Zawsze w takich momentach dobrze jest porozmawiać z rodziną i przyjaciółmi, ponieważ nie jest to łatwa decyzja. Mam na myśli nie tylko ten sezon, ale i kolejny, bo będą nowe cele i nie da się podjąć takiej decyzji w dwie minuty. To ponownie będzie dla mnie nowe wyzwanie, ale moja kariera składa się z wyzwań. Lubię je podejmować i iść naprzód. Dlatego zdecydowałem, że zostanę w Jastrzębskim Węglu, bo jest to dobre miejsce dla mnie i czuję się tu świetnie. Ostatecznie okazało się, że była to dla mnie oczywista decyzja – powiedział Francuz, cytowany w komunikacie opublikowanym przez Jastrzębski Węgiel.

Rozgrywający jest zawodnikiem polskiego klubu od sezonu 2021/2022. Od tego czasu Toniutti dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Polski. Tyle samo razy triumfował także w Superpuchar Polski. Reprezentant Francji razem z Jastrzębskim Węglem wystąpił również dwa razy w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów.

Zespół z Jastrzębia-Zdroju obecnie plasuje się na pierwszym miejscu w ligowej tabeli. Znajdujący się na drugiej pozycji PGE Projekt Warszawa ma do Jastrzębskiego Węgla dwa punkty straty.