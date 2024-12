To on będzie kapitanem reprezentacji Polski! Zaskakujący wybór

Wielkimi krokami zbliża się turniej United Cup. Impreza, która rozgrywana będzie w Perth i Sydney, rozpocznie się w piątek 27 grudnia, natomiast finał rozegrany zostanie w niedzielę 5 stycznia. W turnieju weźmie udział między innymi reprezentacja Polski.

Już od dłuższego czasu było wiadomo, kto pojawi się w ekipie Biało-Czerwonych. Polskę w Australii reprezentować będą: Iga Świątek, Maja Chwalińska, Alicja Rosolska, Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak i Jan Zieliński. Nie było jednak wiadomo, kto zostanie kapitanem naszych tenisistek i tenisistów.

Ta wiadomość przyszła do nas dopiero w nocy z czwartku na piątek. To właśnie wtedy na oficjalnej stronie internetowej United Cup pojawiła się lista kapitanów wszystkich reprezentacji. Jak się okazało, w narodowej drużynie Polski tę ważną funkcję będzie pełnił Mateusz Terczyński. To sparingpartner Huberta Hurkacza, który od pewnego czasu pełni również funkcję trenera pod wodzą duetu Ivan Lendl i Nicolas Massu.

Polacy podczas zbliżającego się turnieju będą rywalizować w Sydney w grupie B. To oznacza, że naprzeciwko Biało-Czerwonych staną reprezentanci Czech i Norwegii, czyli między innymi Karolina Muchova i Casper Ruud.

Warto przypomnieć, że przed rokiem Polacy dotarli do finału United Cup. W nim przegrali z Niemcami, w których barwach wystąpili Alexander Zverev i Laura Siegemund.