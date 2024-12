To może być nagły zwrot w rankingu. Sabalenka ma problem. Świątek przed szansą

Sezon tenisowy niedawno się zakończył, a na horyzoncie już widać początek nowego. W styczniu może dojść do poważnych rotacji na szczycie rankingu WTA, możliwe jest również to, że Iga Świątek znów obejmie prowadzenie. Wszystko za sprawą... zbyt dobrej formy jej największej rywalki - Aryny Sabalenki.

Wiadomo, że Białorusinka jest w świetnej formie, ale wcale nie chodzi o jej obecną dyspozycję. Rok temu 26-latka wygrała Australian Open, a w poprzedzających go zawodach w Brisbane dotarła do finału. Biorąc pod uwagę to, jak są liczone punkty rankingowe, wychodzi na to, że Sabalenka ma ich do "obrony" aż 2325.

W styczniu 2024 zdecydowanie słabiej radziła sobie Świątek. Wygrała wprawdzie wszystkie mecze podczas United Cup, ale już w Wielkim Szlemie poszło jej gorzej - odpadła na etapie trzeciej rundy, ulegając Lindzie Noskovej. Dzięki temu musi bronić tylko 630 oczek, czyli aż o 1695 mniej niż jej największa rywalka.

Biorąc pod uwagę fakt, że Świątek i Sabalenkę dzieli obecnie 1121 punktów, bardzo wiele jest możliwe. Istnieje duża szansa, że raszynianka w 2025 roku lepiej zagra w Australian Open, co już sporo wniesie do jej sytuacji rankingowej. Co więcej, Sabalence bardzo trudno będzie obronić tytuł, a każdy inny niż triumf wynik sprawi, że straci część swojego dorobku.

Jeśli Polka w styczniu wygra wszystko, co możliwe, a Sabalenka przegra z kretesem każde spotkanie, nasza tenisistka wyprzedzi ją aż o 574 punkty. Ten scenariusz wydaje się jednak mało realny.

Świątek rozpocznie zmagania w United Cup 27 grudnia.