Rywalka Świątek ma nowego trenera. Wybitny fachowiec, zapewnił wielkie triumfy

Donna Vekić to jedna z wygranych zakończonego nie tak dawno sezonu WTA. 19. zawodniczka rankingu, mimo że nie triumfowała w żadnym turnieju, to sięgnęła po srebrny medal igrzysk olimpijskich w Paryżu, półfinał Wimbledonu, finał WTA 500 w Bad Homburgu i czwartą rundę US Open. Przez moment 28-latka zajmowała nawet 18. pozycję w zestawieniu najlepszych zawodniczek świata.

Vekić może więc z nadzieją patrzeć na nadchodzący sezon pod egidą WTA. Niestety dla Chorwatki pod koniec listopada jej dotychczasowy trener Nikola Horvat przekazał informację, że z powodów rodzinnym zmuszony jest zakończyć współpracę ze swoją podopieczną.

Srebrna medalistka z Paryża musiała więc rozpocząć poszukiwania nowego szkoleniowca. Jej wybór padł na Saschę Bajina. Niemiec serbskiego pochodzenia przez kilka lat pełnił funkcję sparingpartnera Sereny Williams, a także pracował z najlepszymi zawodniczkami świata. To pod jego skrzydłami po dwa tytuły wielkoszlemowe sięgnęła Naomi Osaka. Poza Japonką Bajin prowadził również Alycię Parks, Karolinę Pliskovą czy Dajanę Jastremską.