Marian Kmita o współpracy PKOl i Grupy Polsat Plus: Szansa jest ogromna

- Uczucie jest doskonałe. Trudno to opisać. Dla mnie to podwójna radość, bo od kwietnia jestem jednym z wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 24 lata w Polsacie i pół roku w PKOl i udało się to wszystko złożyć - powiedział Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat Marian Kmita.

Polski Komitet Olimpijski i Grupa Polsat Plus zawarły porozumienie, w ramach którego Grupa Polsat Plus i należąca do niej sieć Plus będą Sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski.

- Szansa jest ogromna. Dla środowiska olimpijskiego i naszej grupy. Nie ma nic piękniejszego niż sport i nie ma lepszego nośnika wszelkich wartości. Widzę w tym ogromną szansę, jeśli chodzi o działalność pionu sportowego Polsatu. Korzystając z kooperacji z PKOl, będziemy mieli zupełnie inne możliwości obsługi kolejnych igrzysk olimpijskich, więc w tym pokładam nadzieje, że "Dom Polski", o którym rozmawiamy z prezesem Piesiewiczem i który chcemy zorganizować w Paryżu w przyszłym roku, będzie gościł nie tylko tradycyjnych partnerów PKOl, ale także media związane z grupą Polsat - tłumaczył Kmita.

Nawiązanie współpracy oznacza szerszą niż do tej pory obsługę igrzysk olimpijskich przez kanały należące do Grupy Polsat.

- Plany mamy dość szerokie. Musimy jeszcze porozumieć się z grupą Discovery i Eurosportem, który jest właścicielem praw do igrzysk. Zobaczymy, co uda się wynegocjować. Nawet w bardzo pasywnym wariancie będzie to bardzo szeroka obsługa, wykraczająca poza to, co robiliśmy do tej pory historycznie przy igrzyskach. Plany mamy bardzo bogate. Nie o wszystkim chciałbym teraz mówić - wszystko jest dynamiczne i chcemy to jak najstaranniej przygotować przed ogłoszeniem, ale myślę, że wszyscy będą zadowoleni - zaznaczył.

Niewykluczone również, że w przyszłości Grupa Polsat Plus stanie do walki o prawa do pokazywania igrzysk olimpijskich.

- Taki mamy plan, a czy się uda, to zależy od wielu czynników. Całkiem niedawno na Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki w Zakopanem ogłoszono aplikację Polski do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Chcielibyśmy stanąć w szranki o prawa do tych igrzysk czy następnych. Takie są plany. Zobaczymy, jaka będzie ich skuteczność - powiedział Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.

mtu, Polsat Sport