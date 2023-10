Zwycięstwo Francuzów w hitowym starciu. "Trójkolorowi" awansowali na Euro

Reprezentacja Francji zapewniła sobie awans do finałów Euro 2024. Podopieczni Didiera Deschampsa pokonali 2:1 Holendrów w spotkaniu grupy B. Francuzi mają komplet punktów po sześciu meczach i tym samym mają pewność, że zagrają na przyszłorocznych mistrzostwach Europy.

"Trójkolorowi" wyszli na prowadzenie już w siódmej minucie meczu. Centrował Jonathan Clauss, a w polu karnym najlepiej zachował się Kylian Mbappe. Gracz PSG strzałem z woleja pokonał Barta Verbruggena. Piłkarze Ronalda Koemana mogli doprowadzić do wyrównania w 27. minucie spotkania. Denzel Dumfries podał do pozostawionego bez opieki w polu karnym Joeya Veermana. Ten uderzył jednak nad wysoko bramką.

Tuż przed przerwą groźnie strzelał Quilindschy Hartman. Wydawało się, że Mike Maignan nie będzie miał problemu ze złapaniem piłki. Futbolówka jednak prześlizgnęła się przez rękawice francuskiego bramkarza. Szczęśiliwie dla drużyny trenera Deschampsa golkiper chwycił piłkę tuż przed linią bramkową.

W końcu zamiast wyrównania zobaczyliśmy bramkę na 2:0. Kapitalnym strzałem zza pola karnego popisał się Mbappe. 25-latek oddał techniczne uderzenie, z którym Verbruggen sobie nie poradził. Kilkadziesiąt sekund później Holendrzy trafili do siatki, lecz w tej sytuacji sędzia dopatrzył się pozycji spalonej.

Później mecz był bardzo otwarty w wykonaniu obu zespołów. Kolejny gol padł w 84. minucie meczu i było to trafienie kontaktowe dla Holandii. Lewą stroną popędził Hartman. Zawodnik Feyenoordu zmylił Maignana i posłał piłkę do siatki przy bliższym słupku. Francja mogła odpowiedzieć dwie minuty później, ale Mbappe uderzył w poprzeczkę.

Końcówka spotkania należała do "Oranje", którzy ruszyli do odważnego ataku. Ostatecznie jednak nie udało im się doprowadzić do wyrównania. Francja wygrała, ma na koncie komplet zwycięstw w grupie B i zagra na przyszłorocznym Euro.

Holandia - Francja 1:2 (0:1)

Bramki: Hartman 84 - Mbappe 7, 53

mtu, Polsat Sport