Mocna walka w wadze ciężkiej na Rocky Boxing Night w Kościerzynie. 2 grudnia Nikodem Jeżewski zadebiutuje w królewskiej kategorii, a powita go w niej były pretendent do Mistrzostwa Polski, Jakub Sosiński.

Rośnie w siłę waga ciężka grupy Rocky Boxing Promotion. Do Mistrza Polski Kacpra Meyny i Artur "Bizona" Bizewskiego dołącza Nikodem Jeżewski, który 2 grudnia w Kościerzynie wróci po dłuższej przerwie.

- Dalej czuję ten głód co zwykle, mimo prawie półtorarocznego rozbratu z ringiem. Rywala poznałem. Powiem tak. Respektuję każdego, nie boje się nikogo. Z Kubą Sosińskim będzie przybita "piątka" przed i po pojedynku. Ring pokaże swoje - mówi bokser.

Jeżewski to jeden z liderów kategorii junior ciężkiej w Polsce. Stawał do walki z byłym mistrzem w tej wadze Lawrencem Okolie'm. W pamięci kibiców szczególnie zapisał się mocną rywalizacją z Arturem Mannem w 2022 roku, we Wrocławiu, której stawką był pas IBO Inter - Continental. Teraz pochodzący z Kościerzyny Jeżewski, na swoim terenie, spróbuje sił w królewskiej kategorii.

- Pojedynek zakontraktowany jest w wadze ciężkiej, jednak fizycznie bliżej mi do kategorii Bridger, o której myślę poważniej. Mimo zmiany kategorii wagowej nie zamierzam zmieniać ofensywnego stylu walki - dodaje.

To będzie pasować najbliższemu rywalowi Jeżewskiego Jakubowi Sosińskiemu, który lubi ofensywny boks. Kibice mogli zobaczyć go w twardych pojedynkach z Kamilem Bodziochem, Michałem Bołozem czy w Białymstoku z Meksykaninem Carlosem Carreonem. Sosiński wywalczył sobie prawo walki o Mistrzostwo Polski z aktualnym championem wagi ciężkiej Kacprem Meyną, ale poległ w pierwszej rundzie. Później miał jeszcze przegrane starcie z Mariuszem Wachem. Walką z Jeżewskim 2 grudnia będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę, a to zapowiada solidną dawkę emocji.

- Wkraczam do krainy olbrzymów! - zauważa Jeżewski, który będzie faworytem tego starcia.

- Nie lubię jednak wybiegać w przyszłość. Ta walka jest teraz najważniejsza. O tym co dalej, z kim i kiedy, mam nadzieję, będziemy mogli porozmawiać już po tym pojedynku. - kończy.

Nikodem Jeżewski kontra Jakub Sosiński to jedna z najmocniejszych walk, które przygotował dla państwa Krystian Każyszka. 2 grudnia w hali Sokolnia w Kościerzynie pojawią się czołowi pięściarze Rocky Boxing Promotion: Artur "Bizon" Bizewski, Domninik Harwankowski, Kajetan Kalinowski i Ukrainiec Max Miszczenko. Nie zabraknie walk pań. W sumie podczas gali Rocky Boxing Night kibice zobaczą 9 zawodowych pojedynków. Przeciwników pozostałych pięściarzy grupa Rocky Boxing przedstawiać będzie w informacjach prasowych i w mediach społecznościowych. Bilety na galę dostępne na portalu ebilet.pl.

Informacja Prasowa