ORLEN Basket Liga: PGE Spójnia Stargard - Legia Warszawa. Relacja i wynik na żywo

W jednym sobotnim meczu 4. kolejki ORLEN Basket Ligi dojdzie do ciekawie zapowiadającego się starcia pomiędzy PGE Spójnią Stargard oraz Legią Warszawa. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

To z pewnością będzie bardzo ciekawe spotkanie! PGE Spójnia w tym sezonie jeszcze nie przegrała, a Legia to zespół z ogromnymi ambicjami - zbudowała silny skład. Devon Daniels już udowodnił, że może zdobywać mnóstwo punktów, więc można spodziewać się, że to Marcel Ponitka będzie odpowiedzialny za jego zatrzymanie.

Ciekawe jak będą wyglądały starcia Christiana Vitala ze Stephenem Brownem, a także Wesa Gordona z Aricem Holmanem.

Relacja i wynik na żywo meczu PGE Spójnia Stargard - Legia Warszawa od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

KN, PLK