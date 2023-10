Probierz wskazał, czego zabrakło w meczu z Mołdawią

Trener przyznał, że jego podopiecznym w domowym spotkaniu z Mołdawią przede wszystkim zabrakło skuteczności.

- Uczulaliśmy na stałe fragmenty gry i kontrataki. Straciliśmy bramkę po rożnym. Zabrakło skuteczności, źle weszliśmy mecz, byliśmy nerwowi. Nie potrafiliśmy utrzymać się przy piłce. Zabrakło nam spokoju w finalizacji akcji, mieliśmy sytuacje przy 0:0, potem przy 1:1. Szkoda kilku drobnych niuansów, żeby wygrać to spotkanie i mieć nadal wszystko w swoich rękach - powiedział.

Mimo remisu Probierz był zadowolony z tego, jak polscy piłkarze dążyli do strzelenia goli.

- Eliminacje to też cierpienie. Muszę pochwalić determinację, z jaką walczyliśmy o zdobycie bramki. Nie mogę odmówić moim piłkarzom zaangażowania - przyznał.

Tomasz Hajto, ekspert Polsatu Sport, w pomeczowym studiu krytykował występ Patryka Pedy. Probierz ocenił jednak, że młody obrońca rozegrał solidne zawody.

- Peda zagrał bardzo dobry mecz, oprócz pierwszego kwadransa. Zabrakło nam doświadczenia w polu karnym, gdzie przegraliśmy pojedynek, a potem nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji - dodał.

Przed Biało-Czerwonymi ostatni mecz eliminacyjny - w listopadzie podejmą Czechy.

- Jest jeszcze grupa zawodników, którą obserwujemy. Nie szukam usprawiedliwienia, wiem, w jakim momencie rozpocząłem pracę. Ale to też nie jest tak, że już przegraliśmy eliminacje i że to moja wina. Piłkarze pokazali ambicję i determinację. Wynik był bardzo ważny, ale mogę pochwalić zawodników za to, że walczyli do końca - przyznał.

Michał Probierz po meczu z Mołdawią:

BS, Polsat Sport