Prowadzeni przez Michała Winiarskiego siatkarze Niemiec z kompletem punktów wygrali kwalifikacje do igrzysk w Paryżu. -Myślę, że to, co zrobiliśmy, jest czym więcej niż tylko awansem – ocenił trener na co dzień pracujący w ekstraklasowym Aluronie CMC Warta Zawiercie.

Winiarski w miniony czwartek dołączył do klubowej drużyny. Podczas jego nieobecności przygotowaniami „Jurajskiej Armii” na miejscu kierował asystent Roberto Rotari.

-Miałem dziewięć wolnych dni miedzy Ligą Narodów, a przygotowaniami do mistrzostw Europy, i teraz jeden dzień po powrocie do Polski. Pewnie czułbym zmęczenie, gdyby turniej kwalifikacyjny w Rio de Janeiro skończył się inaczej. Kiedy z reprezentacją Niemiec zrealizowaliśmy marzenia, motywacja i chęć do pracy jest jeszcze większa – stwierdził szkoleniowiec.

Podkreślił, że wynik osiągnięty z kadrą niemiecką daje mu nowy impuls do pracy.

ZOBACZ TAKŻE: Łosiak i Bryl z brązowymi medalami MŚ! Polacy pokonali Amerykanów

Poza tym, ja po prostu robię to, co lubię. Adrenalina związana z pracą trenera sprawia, że po kilku dniach odpoczynku zawsze miło jest wrócić do pracy. Nie muszę szukać dodatkowej motywacji, na razie chęci mi nie brakuje – zaznaczył trener czwartej drużyny minionego sezonu PlusLigi.

Przypomniał, że Niemcy ostatnio w turnieju olimpijskim wystąpili w Londynie (2012).

-Nie ukrywam, że jechaliśmy na kwalifikacje zdając sobie sprawę, iż przyszłość niemieckiej zależy od naszego wyniku. Środki publiczne są bowiem przyznawane na podstawie udziału w igrzyskach z zachowaniem czteroletniego cyklu. Zapewniliśmy finansowanie także drużynie żeńskiej i młodzieży. Myślę, że to, co zrobiliśmy, było czymś więcej, niż tylko awansem – podsumował Winiarski.

Niemcy byli objawieniem olimpijskich kwalifikacji. Trafili do trudnej grupy m.in. z grającymi u siebie Brazylijczykami oraz mistrzami świata - Włochami, ale pokonali wszystkich rywali i zakwalifikowali się do turnieju olimpijskiego.

Oprócz Niemców, siedem zwycięstw odnieśli także Polacy w chińskim Xi'an i Amerykanie w Tokio. Zespoły te jednak nie uzyskały kompletu punktów.

JJ, PAP