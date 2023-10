To już oficjalne! Matthew Anderson ma nowy klub

Matthew Anderson został zawodnikiem Ziraatu Bankasi Ankara. Jeden z najsłynniejszych siatkarzy świata przeniósł się do Turcji z rosyjskiego Zenita Sankt Petersburg.

Amerykański zawodnik nie rozstał się w zgodzie z rosyjskim gigantem. Najpierw ogłosił, że mimo obowiązującego kontraktu, chce przenieść się do Turcji, a gdy klub nie wyraził na to zgody - uargumentował swój wybór względami rodzinnymi. Rosyjscy oligarchowie nie zamierzali do tego dopuścić i mieli zażądać od Andersona 950 tysięcy dolarów odszkodowania.

ZOBACZ TAKŻE: Świetny występ Smarzek we Włoszech! Szykuje się powrót do kadry?

Jak podało BO Sport, mistrzowie Turcji doszli do porozumienia z Rosjanami i wykupili Amerykanina za 500 tysięcy euro. W Turcji zawodnik ma lepiej przygotować się do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. W Zenicie, ze względu na wysoką intensywność rozgrywek, byłoby to utrudnione.

Welcome @mja5041 Kulübümüz, Amerikalı yıldız Matthew Anderson ile anlaşma sağladı. Yıldız oyuncu dün akşam ailesi ile birlikte Ankara'ya geldi. 🇺🇸🔴⚪️🔥🔥🔥 pic.twitter.com/I8lWimVcsz — Ziraat Bankası SK (@ZiraatBankasiSK) October 17, 2023

Matthew Anderson to brązowy medalista igrzysk olimpijskich z oraz mistrzostw świata. Czterokrotnie zwyciężył także w Lidze Mistrzów.

Karolina Potrykus