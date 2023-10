Trzecie zwycięstwo Grot Budowlanych Łódź! Rywalki urwały seta faworytkom

Już na początku spotkania przewagę uzyskały łodzianki. Utrzymały ją, choć przy stanie 5:8 urazu doznała Kinga Różyńska, która musiała opuścić boisko. W środkowej części seta siatkarki Grot Budowlanych wygrały cztery akcje z rzędu i odskoczyły rywalkom (8:16). Łodzianki były skuteczniejsze w ataku i spokojnie powiększały przewagę, która w pewnym momencie urosła do dziesięciu oczek (10:20). W ostatniej akcji seta skutecznie zaatakowała Andrea Mitrovic (16:25).

Druga odsłona była zdecydowanie bardziej wyrównana. Co prawda gra toczyła się przy przewadze łodzianek, ale gospodynie starały się trzymać kontakt z rywalkami. Przy stanie 11:13 oglądaliśmy kolejny uraz w meczu, a pecha miały tym razem gospodynie. Viktoria Mościckaja pechowo upadła i najprawdopodobniej skręciła staw skokowy. W środkowej części seta ekipa Grot Budowlanych odskoczyła na trzy oczka (13:16), ale tarnowianki nie rezygnowały. Szybko odrobiły straty (17:17), a w końcówce popisały się kapitalną serią – as Barbary Zakościelnej, dwa skuteczne ataki, blok i było 24:19. Brakujący punkt przyniosła zepsuta zagrywka łodzianek (25:20).

Na tym emocje w Arenie Jaskółka właściwie się skończyły. Podrażnione siatkarki Grot Budowlanych z impetem weszły w kolejną partię (1:7) i na przestrzeni seta utrzymywały wyraźną przewagę. Na boisku pojawiła się Marta Pol, która doznała urazu w poprzednim meczu łodzianek. W zespole przyjezdnych dobrze prezentowała się Mackenzie May i to jej skuteczny atak zamknął tę część meczu (17:25).

Czwarty set miał podobny scenariusz. Łodzianki błyskawicznie odskoczyły rywalkom (1:8) i nie dały im już dojść do głosu do końca meczu. W środkowej części seta, po błędzie gospodyń, różnica wzrosła do dziesięciu oczek (6:16). Siatkarki Grot Budowlanych kontrolowały sytuację. Weronika Sobiczewska wywalczyła piłkę meczową, a po chwili Marta Pol ustaliła wynik atakiem z przechodzącej piłki (14:25).

Skrót meczu Grupa Azoty Akademia Tarnów - Grot Budowlani Łódź:



Najwięcej punktów: Katarzyna Marcyniuk (13), Wiktoria Szumera (12) – Grupa Azoty; Mackenzie May (23), Andrea Mitrović (17), Ana Bjelica (11), Małgorzata Lisiak (11) – Grot Budowlani. Łodzianki skuteczniejsze w ataku i lepiej punktowały blokiem (5–11). MVP: Martyna Łazowska.

Grupa Azoty Akademia Tarnów – Grot Budowlani Łódź 1:3 (16:25, 25:20, 17:25, 14:25)

Grupa Azoty: Karina Chmielewska, Danijela Dzaković, Judyta Gawlak, Wiktoria Szumera, Katarzyna Marcyniuk, Victoriya Moscickaya – Aleksandra Żurawska (libero) oraz Julita Molenda, Barbara Zakościelna, Natasha Calkins, Dima Usheva, Karolina Szczygieł-Głód. Trener: Marcin Wojtowicz.

Grot Budowlani: Kinga Różyńska, Ana Bjelica, Mackenzie May, Małgorzata Lisiak, Martyna Łazowska, Andrea Mitrovic – Justyna Łysiak (libero) oraz Natalia Lijewska, Marta Pol, Weronika Sobiczewska. Trener: Maciej Biernat.

RM, Polsat Sport