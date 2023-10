PlusLiga: Enea Czarni Radom – rewolucja w składzie i we władzach

W zespole Enea Czarni Radom doszło latem do rewolucji kadrowej, która ma być nowym początkiem dla klubu i szansą, by osiągnąć lepszy wynik niż tylko utrzymanie w PlusLidze. Pomóc ma w tym skład, w którym młodość będzie się mieszać z doświadczeniem.

W radomskiej ekipie po zakończeniu minionej edycji rozgrywek, w której uplasowała się na przedostatnim 15. miejscu, pozostali tylko środkowy Michał Ostrowski oraz libero Maciej Nowowsiak. Z zespołem pożegnało się natomiast wielu doświadczonych zawodników, jak chociażby Damian Schulz czy Bartłomiej Lemański.

Do zmiany nie doszło na stanowisku pierwszego trenera - radomian niezmiennie prowadzić będzie Paweł Woicki, dla którego będzie to pierwszy pełny sezon w roli głównego szkoleniowca. W zeszłym roku był jeszcze czynnym zawodnikiem, jednak gdy w listopadzie zwolniono Jacka Nawrockiego, to właśnie były już rozgrywający zajął jego miejsce.

– Wszystko dzieje się tak szybko, że jedyne na czym się teraz skupiam, to żeby wraz ze sztabem szkoleniowym jak najlepiej przygotować zespół na nowy sezon. Efekty nadejdą podczas pierwszych ligowych meczów w październiku – zapowiedział Woicki w trakcie okresu przygotowawczego.

Nowe twarze pojawiły się w kierownictwie klubu – prezesem został utytułowany były reprezentant Polski Paweł Zagumny, a menedżerem drużyny były kadrowicz Michał Ruciak. Te zmiany, wraz z rewolucją w składzie mają pozwolić klubowi wznieść się na wyższy poziom i walczyć o coś więcej niż utrzymanie w PlusLidze.

Pomóc w tym mają m.in. doświadczony przyjmujący Rafał Buszek, który ma na swoim koncie mistrzostwo Polski, a także dwóch reprezentantów Serbii – rozgrywający Vuk Todorovic oraz atakujący Nikola Meljanac.

Ci bardziej doświadczeni zawodnicy, do których zalicza się także środkowy Ostrowski, mają służyć jako wzór i wsparcie dla wielu młodych siatkarzy, którzy reprezentować będą Czarnych w tym sezonie, m.in. atakującego Bartosza Gomułki i środkowych Mateusza Kufki oraz Wojciecha Kraja.

Radomian nie omijają jednak problemy. Jeszcze w trakcie okresu przygotowawczego poważnej kontuzji, wykluczającej go z gry na kilka miesięcy, doznał rozgrywający Mateusz Biernat. Klub musiał więc zakontraktować w jego miejsce kolejnego zawodnika, a wybór padł na 21-letniego Igora Gnieckiego. Mimo młodego wieku ma on już za sobą debiut w siatkarskiej ekstraklasie – dwa lata temu reprezentował zespół z Lublina.

Podopieczni trenera Woickiego w przedsezonowych sparingach grali ze zmiennym szczęściem. Zanotowali kilka zwycięstw z niżej notowanymi zespołami, ale nie udało im się wygrać żadnego z turniejów, w których brali udział.

Poza walką o poprawę wyniku z ubiegłego roku, celem Czarnych będzie odniesienie pierwszego zwycięstwa w PlusLidze w swojej hali, w której grają od stycznia 2022 roku. W minionym sezonie nie wygrali u siebie żadnego spotkania.

Radomianie rozpoczną jednak rozgrywki na wyjeździe – w piątek 20 października o godzinie 20.30 zmierzą się z Bogdanką LUK Lublin. Pierwszą okazję, by przełamać niemoc u siebie będą mieć 25 października, gdy podejmą Trefl Gdańsk.

Skład Enea Czarnych Radom na sezon 2023/24:

rozgrywający: Mateusz Biernat, Igor Gniecki, Vuk Todorovic (Serbia);

przyjmujący: Rafał Buszek, Konrad Formela, Brodie Hofer (Kanada), Tomasz Piotrowski;

atakujący: Bartosz Gomułka, Nikola Meljanac (Serbia);

środkowi: Wojciech Kraj, Mateusz Kufka, Michał Ostrowski, Wiktor Rajsner;

libero: Maciej Nowowsiak, Dominik Teklak.

Trener: Paweł Woicki.

RM, Polsat Sport, PAP