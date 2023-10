PlusLiga: PGE GiEK Skra Bełchatów – rewolucja receptą na powrót do czołówki?

Po słabym sezonie w wykonaniu siatkarzy z Bełchatowa, PGE GiEK Skra przesła prawdziwą rewolucję, co ma być receptą na powrót do ligowej czołówki. W składzie pozostał jedynie Grzegorz Łomacz, ale dołączyli do niego m.in. Dawid Konarski, Mateusz Mika i reprezentant Francji Benjamin Diez.

Jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów siatkarskich od dawna nie może wrócić na ligowe podium, a ostatni sezon dla kibiców bełchatowian był pełen upokorzeń. Drużyna spisywała się bardzo słabo, nie załapała się nawet do fazy play-off i ostatecznie zakończyła rozgrywki dopiero na dwunastym miejscu, co było najgorszym wynikiem od przeszło 20 lat.

Zobacz także: Asseco Resovia – wyższy budżet i walka o trofea

Oprócz ogromnych problemów sportowych, klubem targały też kłopoty finansowe i organizacyjne. Jeszcze w trakcie rozgrywek z funkcji prezesa odwołany został Konrad Piechocki, za którego kadencji Skra stała się najbardziej utytułowanym klubem siatkarskim XXI wieku w Polsce, zdobywając od 2005 roku dziewięć tytułów mistrza Polski.

– Ubiegły sezon był głęboko rozczarowujący nie tylko dla kibiców, ale także zarządu. W klubie doszło do wielu zmian, żeby PGE GiEK Skra w nadchodzącym sezonie była inną drużyną. Realizujemy nasz projekt pod hasłem "Skra 2.0" i polega on na uporządkowaniu kwestii organizacyjnych oraz finansowych, co było niezbędne do funkcjonowania klubu w prawidłowy sposób – powiedział PAP nowy prezes Radosław Marzec.

Zapewnił, że budżet klubu na nadchodzący sezon został w pełni zabezpieczony i – jak dodał – jest on odpowiedni, by myśleć o powrocie do walki o najwyższe cele.

Rewolucja w gabinetach bełchatowskiego klubu nie była jedyną i dotknęła również szatnię. Latem drużyna została zbudowana właściwie od nowa, bo klub opuścili prawie wszyscy siatkarze, m.in. związany z nią od wielu sezonów środkowy Karol Kłos.

Z podstawowych zawodników został jedynie reprezentacyjny rozgrywający Grzegorz Łomacz. To wokół niego stworzono nowy zespół.

– Zależało nam na pozostaniu Grzegorza, bo to nasz kapitan i klasowy rozrywający, co potwierdził zdobywając z reprezentacją Polski złoty medal mistrzostw Europy i przepustkę na igrzyska olimpijskiej w Paryżu. To nasz filar i dlatego chcieliśmy, by to właśnie wokół niego powstała nowa drużyna – tłumaczył Marzec.

Oprócz Łomacza o sile drużyny mają stanowić też: dwaj mistrzowie świata – atakujący Dawid Konarski i przyjmujący Mateusz Mika, aktualny reprezentant Polski – środkowy Mateusz Poręba oraz również występujący na środku Bartłomiej Lemański i Łukasz Wiśniewski czy przyjmujący Bartłomiej Lipiński i Jakub Rybicki.

Ważnymi punktami zespołu powinni być też zagraniczni gracze: dwaj przyjmujący – reprezentant Rumunii Adrian Aciobanitei i Francuz Pierre Derouillon oraz libero reprezentacji Francji Benjamin Diez.

Skład uzupełnili: rozgrywający Wiktor Nowak, środkowy Mateusz Nowak, atakujący Przemysław Kupka i libero Kajetan Marek.

– Głęboko wierzę, że sprowadzeni siatkarze zagwarantują nam wysoki poziom sportowy, będą walczyć jak równy z równym z każdym rywalem i pozwolą nam wrócić do ligowej czołówki. Naszym celem jest awans do play-off, a potem dalsza walka – dodał prezes.

Bełchatowian będzie prowadził Andrea Gardini, który trafił do Skry w trakcie poprzedniego sezonu. Włoskiemu szkoleniowcowi będzie pomagał były reprezentant Polski Michał Bąkiewicz.

Siatkarzy z Bełchatowa duże wyzwanie czeka już na starcie nowego sezon. Na inaugurację rozgrywek PlusLigi zmierzą się w sobotę na wyjeździe z triumfatorem Ligi Mistrzów – Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. W miniony weekend przegrali z tą drużyną 1:3 w meczu o trzecie miejsce w Memoriale Arkadiusza Gołasia.

W pierwszych spotkaniach nowych rozgrywek PGE GiEK Skrze nie pomoże Mika. Przyjmujący w trakcie przygotowań do sezonu przeszedł zabieg artroskopii kolana i obecnie wraca do normalnych treningów.

Skład PGE GiEK Skry Bełchatów na sezon 2023/24:

rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Wiktor Nowak;

przyjmujący: Mateusz Mika, Adrian Aciobanitei (Rumunia), Pierre Derouillon (Francja), Bartłomiej Lipiński, Jakub Rybicki;

atakujący: Dawid Konarski, Przemysław Kupka;

środkowi: Bartłomiej Lemański, Łukasz Wiśniewski, Mateusz Poręba, Mateusz Nowak;

libero: Benjamin Diez (Francja), Kajetan Marek.

Trener: Andrea Gardini (Włochy).

RM, Polsat Sport, PAP