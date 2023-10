Ależ słowa! Francuskie media tak napisały o Świątek

Iga Świątek po nieco słabszym okresie w tym sezonie, wróciła w wielkim stylu do gry, wygrywając prestiżowy turniej WTA w Pekinie. Zdaniem francuskich mediów Polka rozpoczyna tym samym "marsz zemsty" za utratę pozycji liderki światowego rankingu na rzecz Aryny Sabalenki.

Francuski portal "Le10sport.com" poświęcił sporo uwagi Świątek, nazywając ją... "mściwą" i "żądną zemsty". Polka po 75 tygodniach panowania w rankingu WTA, musiała pogodzić się z utratą pierwszego miejsca po nieudanym turnieju US Open. Nową liderką została Sabalenka.

Świątek nie zamierza jednak rezygnować z walki o odzyskanie prymatu w kobiecym tenisie. Swój pokaz siły zademonstrowała podczas niedawnego turnieju w Pekinie, gdzie w wielkim stylu sięgnęła po zwycięstwo, pokonując w finale Coco Gauff.

"Świątek to wielka mistrzyni i zdążyła już to udowodnić. Polka mierzyła się z trudnościami tego lata, aby wreszcie sięgnąć po tytuł w Pekinie - 16. w karierze w wieku zaledwie 22 lat. To jej wielki powrót. Przed nią ostatnie wyzwanie w tym roku" - piszą francuscy dziennikarze.

Mowa o turnieju WTA Masters, w którym wystąpi czołowa ósemka światowego rankingu. Jeżeli i w nim Świątek okaże się najlepsza, uczyni milowy krok w stronę odzyskania prowadzenia w rankingu światowym.

Francuski portal cytuje wypowiedź Pam Shriver, byłej tenisistki, która przed laty była trzecią "rakietą" świata. Amerykanka porównała Świątek do Sereny Williams.

- W takich chwilach można wziąć pod lupę największych zawodników, którzy czasami tracili jedną czy dwie pozycje w rankingu. Na ogół dobrze reagowali. Wystarczy przypomnieć Serenę Williams - jak on zachowała się po kilku porażkach. Rozpoczęła wówczas "trasę zemsty". Myślę, że tym mogła zainspirować się Iga, gdy zmierzyła się Coco Gauff - powiedziała finalistka US Open z 1978 roku.

Na koniec francuscy żurnaliści wspomnieli o Sabalence. Ich zdaniem to Białorusinka musi teraz zmierzyć się z presją tej, która czuje oddech "mściwej" Polki. Zaznaczono, że Sabalenka ostatni turniej wygrała w Madrycie w kwietniu tego roku.

W najnowszym notowaniu rankingu WTA Sabalenka wyprzedza Świątek o 836 punktów.