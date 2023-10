Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle podejmie PGE GiEK Skrę Bełchatów w spotkaniu 1. kolejki PlusLigi. Ligowy klasyk to z pewnością jedno z najciekawszych wydarzeń tej serii gier. Jak utytułowane ekipy zaprezentują się w nowym sezonie? Kto wygra tę konfrontację? Gdzie obejrzeć to spotkanie? Transmisja meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – PGE GiEK Skra Bełchatów w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.