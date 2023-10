Bez Lewandowskiego, ale zwycięsko. Nastolatek bohaterem Barcelony!

"Duma Katalonii" przystępowała do meczu w mocno przetrzebionym składzie. Z powodu kontuzji nie mogli zagrać: Robert Lewandowski, Jules Kounde, Pedri, Raphinha, Sergi Roberto oraz Frenkie de Jong i tak liczne absencje odbiły się znacząco na grze ekipy Xaviego Hernandeza. Mimo to Barcelona już w pierwszym kwadransie stworzyła sobie dwie znakomite okazje do otworzenia wyniku spotkania: w 10. minucie Joao Felix trafił w poprzeczkę, a cztery minuty później Unai Simon świetnie wybronił główkę Fermina Lopeza.

Niewykorzystane sytuacje mogły zemścić się na gospodarzach w 21. minucie. Inaki Williams zdecydował się na uderzenie zza "szesnastki", ale Marc-Andre ter Stegen zdołał przenieść futbolówkę nad poprzeczką. Niemiecki golkiper uratował Barcelonę również w doliczonym czasie pierwszej połowy, broniąc nogą strzał Nico Williamsa z lewej strony pola karnego.

Po zmianie stron pierwszą groźną okazję stworzyli sobie zawodnicy z Kraju Basków. W 55. minucie z lewej strony pola karnego uderzał Inaki Williams, ale piłka po jego strzale w krótki róg trafiła jedynie w boczną siatkę. Kilkadziesiąt sekund później w sytuacji sam na sam z Unaiem Simonem mógł znaleźć się Joao Felix, ale napastnik "Dumy Katalonii" niedokładnie opanował piłkę, dzięki czemu bramkarz Athleticu zdążył z interwencją i wygarnął futbolówkę spod nóg Portugalczyka.

Jeszcze lepszą szansę gospodarze zaprzepaścili w 58. minucie, kiedy to Unai Simon najpierw wybronił uderzenie Feliksa z szesnastu metrów, a po chwili kapitalną interwencją zatrzymał dobitkę Fermina Lopeza. Zdecydowanie najlepszą okazję do otworzenia wyniku miał jednak wprowadzony na boisko w 60. minucie Lamine Yamal. Utalentowany nastolatek dostał znakomite podanie od Feliksa na prawą stronę pola karnego, ale fatalnie spudłował z okolicy jedenastego metra. Gola nie przyniósł również mocny strzał Joao Cancelo z prawej strony pola karnego z 75. minuty, obroniony przez Unaia Simona.

Na pierwszego i - jak się okazało - jedynego gola trzeba było czekać aż do 80. minuty meczu. Wprowadzony na boisko chwilę wcześniej 17-letni Marc Guiu dostał znakomite prostopadłe podanie od Joao Feliksa i w doskonałej sytuacji technicznym strzałem z lewej strony pola karnego trafił po rękawicy Unaia Simona na 1:0.

Po dziesięciu kolejkach FC Barcelona ma na koncie 24 punkty i plasuje się na 3. miejscu w tabeli. Prowadzi Real Madryt, który ma o "oczko" więcej od "Dumy Katalonii".



La Liga - 10. kolejka

FC Barcelona - Athletic Bilbao 1:0 (0:0)

Bramka: Marc Guiu 80

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen - Joao Cancelo, Inigo Martinez, Andreas Christensen (Ronald Araujo 60), Alejandro Balde (Marcos Alonso 79) - Oriol Romeu (Lamine Yamal 60), Ilkay Guendogan, Gavi - Joao Felix, Fermin Lopez (Marc Guiu 79), Ferran Torres

Athletic: Unai Simon - Oscar de Marcos, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche (Inigo Lekue 26) - Dani Garcia (Unai Gomez 77), Inigo Ruiz de Galarreta (Benat Prados Diaz 67) - Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams (Alex Berenguer 77) - Gorka Guruzeta (Adu Ares 67)

Żółte kartki: Gavi, Oriol Romeu, Marc Guiu (Barcelona) - Dani Garcia, Adu Ares, Oscar de Marcos (Athletic)

Sędziował: Juan Martinez Munuera

RI, Polsat Sport