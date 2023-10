Kiedy Robert Lewandowski wróci do gry? Zaskakujące informacje

Kwestia powrotu do gry Roberta Lewandowskiego to jeden z najważniejszych tematów w hiszpańskich mediach. A to za sprawą zbliżającego się wielkimi krokami El Clasico pomiędzy Barceloną a Realem Madryt. Czy jest szansa, że kapitan naszej kadry wystąpi już 28 października w tym prestiżowym starciu?