Polscy tenisiści poznali rywali w United Cup. Zagrają Świątek i Hurkacz

Losowanie odbyło się w poniedziałek w Perth. Zespoły podzielone będą na sześć grup po trzy zespoły. Grupy A (z Polską), C i E rywalizować będą w Perth, pozostałe - w Sydney.

Polska, reprezentowana także przez Katarzynę Kawę, Katarzynę Piter, Daniela Michalskiego i Jana Zielińskiego, jest najwyżej rozstawiona w całej imprezie. Drugiego rywala biało-czerwoni poznają później - zostanie on wyłoniony na podstawie rankingu WTA z 20 listopada.

W składzie Hiszpanii nie ma ani wicelidera światowego rankingu Carlosa Alcaraza, ani utytułowanego Rafaela Nadala. Z Polakami zagrają: Alejandro Davidovich Fokina, Roberto Carballes Baena, David Vega Hernandez, Sara Sorribes Tormo, Marina Bassols Ribera i Nuria Parrizas Diaz.

Zwycięzcy grup awansują do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. Każdy mecz będzie składał się z jednego pojedynku singlistów, jednego - singlistek oraz z rywalizacji par mieszanych.

United Cup będzie imprezą otwierającą sezon i pierwszym sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 14 stycznia. Do zdobycia w Sydney i Perth będzie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wyniesie co najmniej 15 milionów dolarów australijskich (ok. 40 mln zł).

JŻ, PAP