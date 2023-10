Kiedy jest El Clasico? O której godzinie mecz Barcelona - Real?

El Clasico to jeden z najważniejszych i najbardziej medialnych meczów piłkarskich na świecie. Tym razem Barcelona podejmie Real. Obie drużyny są w bardzo dobrej formie i znajdują się w czołówce ligowej tabeli. Dla polskich kibiców znaczenie El Clasico jest z pewnością tym większe, że barw Barcelony od 2022 roku broni Robert Lewandowski.

Czy Lewandowski zagra w El Clasico?

Najlepszy snajper Barcelony od kilku tygodni jest kontuzjowany. Lewandowski doznał urazu podczas rozgrywanego w Portugalii 4 października spotkania Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto. Lekarze katalońskiej drużyny zdiagnozowali u Polaka skręcenie stawu skokowego lewej nogi. Przez kilkanaście dni media spekulowały o jego możliwej absencji w El Clasico.





ZOBACZ TAKŻE: Hiszpanie piszą wprost o "cudzie"! Chodzi o Lewandowskiego

Jak się jednak okazało, wygląda na to, że Lewandowski będzie gotowy do gry w hitowym starciu z Realem. Kapitan reprezentacji Polski w piątek trenował z kolegami i powinien wystąpić w spotkaniu z Królewskimi - jeśli nie od pierwszej minuty, to wchodząc z ławki rezerwowych po przerwie.

Pedri, Kounde, De Jong, Raphinha y Lewandowski se han entrenado hoy con el grupo pic.twitter.com/ujykmjiDEK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 27, 2023

Kiedy jest El Clasico?

Tegoroczne El Clasico odbędzie się 28 października, czyli w sobotę. W związku z remontem Camp Nou, spotkanie Barcelona - Real zostanie rozegrane na stadionie olimpijskim w Barcelonie. Hitowy mecz poprowadzi sędzia Jesus Gil Manzano.

O której godzinie mecz Barcelona - Real?

Godzina El Clasico w tym roku będzie nieco nietypowa. Mecz Barcelona - Real rozpocznie się bowiem o 16.15, a nie jak zwykle miało to miejsce - w godzinach wieczornych.

Gdzie obejrzeć El Clasico?

Transmisja meczu Barcelona - Real Madryt dostępne będzie na kanale Eleven Sports w pakiecie Polsat Box Go Sport, także w jakości 4K.

Tych słów nie trzeba tłumaczyć na język polski, tym bardziej, że pierwsze słowo İlkay Gündoğan wypowiada w naszym języku 😍 pic.twitter.com/tft8gUCYrd — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 26, 2023

To niezwykłe sportowe wydarzenie zainauguruje o godzinie 13.00 studio na kanale Eleven Sports ze znakomitymi sportowymi ekspertami, a gwizdek rozpoczynający mecz zabrzmi o godzinie 16.15.

BS, Polsat Sport