W sobotę FC Barcelona podejmie Real Madryt. El Clasico, jak zwykło mówić się na tę potyczkę, to mecz, na który czekają kibice na całym świecie. Wszystko wskazuje na to, że będzie on wyjątkowy dla Luki Modricia. Chorwacki weteran może bowiem pobić rekord wszech czasów.