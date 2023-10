Jest przełamanie! Arged BM Stal z pierwszą wyjazdową wygraną w sezonie

W jedynym niedzielnym meczu ORLEN Basket Ligi Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski pokonała na wyjeździe Arriva Twarde Pierniki Toruń 76:57. Dla Stali było to pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w sezonie.

Lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy po zagraniach Łotyszy: Aigarsa Skele i Ojarsa Silinsa mieli pięć punktów przewagi. To nie był koniec! Po późniejszej trójce Nemanji Djurisicia różnica wynosiła już 12 punktów. Aljaz Kunc i Aaron Cel starali się zmniejszać straty, ale po 10 minutach było aż 10:20. W drugiej kwarcie aktywny Arik Smith nawiązywał rywalizację z przeciwnikami. Ostrowianie cały czas mogli liczyć jednak m. in. na Damiana Kuliga, a także na Arunasa Mikalauskasa. Dopiero po późniejszej trójce Smitha ekipa z Torunia zbliżała się na pięć punktów. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 32:36.

W kolejnej części meczu obie ekipy miały spore problemy ze swoją ofensywą. Później trochę lepiej zaczęła grać drużyna trenera Andrzeja Urbana, która po trafieniu Damiana Kuliga miała dziewięć punktów przewagi. Swoje akcje dokładał też Aigars Skele, a Arriva Twarde Pierniki nie były w stanie przejść przez dobrą obronę rywali. Ostatecznie po 30 minutach było 44:53. Czwarta kwarta tak naprawdę niczego nie zmieniała - zespół trenera Srdjana Suboticia nie zdecydował się na ofensywny zryw. Natomiast po serii 11:0 i kolejnych akcjach Damiana Kuliga oraz Nemanji Djurisicia przewaga ostrowian wynosiła aż 22 punkty. Ostatecznie Arged BM Stal wygrała 76:57.

Po 17 punktów dla gości zdobyli Damian Kulig i Nemanja Djurisić. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Arik Smith z 15 punktami i 3 asystami.

PLK.PL