Mistrzostwa świata juniorów w klasie iQFoil: Lewiński brązowym medalistą

Igor Lewiński wywalczył w Kadyksie brązowy medal mistrzostw świata juniorów w olimpijskiej windsurfingowej klasie iQFoil. To drugi liczący się sukces deskarza GKŻ Gdańsk w tej kategorii wiekowej – na początku lipca na włoskim jeziorze Garda był drugi w mistrzostwach Europy.

W Hiszpanii na starcie regat, w kategoriach do 19 i 17 lat, stanęło 360 żeglarzy z 27 krajów. Do serii medalowej zakwalifikowało się dziewięcioro Polaków, ale na podium zdołał stanąć jedynie Lewiński. Niewiele jednak brakowało, aby aktualny wicemistrz Europy juniorów do 19 lat okazał się najlepszy w regatach.

Trener kadry Maciej Dziemiańczuk podkreślił, że przez całe zawody gdańszczanin spisywał się znakomicie. Serię medalową rozpoczął od ćwierćfinału, następnie wygrał półfinał, a w decydującym wyścigu wszystko, niemal do samego końca, miał pod kontrolą.

- W bardzo słabym wietrze prowadził z dużą przewagą, ale na ostatnim znaku zahaczył o boję i stanął w miejscu. Rywale go wyprzedzili, a do mety miał 200 metrów. Cóż, błędy zdarzają się najlepszym. Jest niedosyt, ale też Igor jest zawodnikiem, który cieszy się z tego, co ma, a nie rozpacza nad straconymi szansami. Jest świadomy swojego błędu i na pewno wyjdzie z tej sytuacji silniejszy – skomentował szkoleniowiec.

W starszej kategorii Aleksandra Wasiewicz zajęła siódme, Stanisław Trepczyński ósme, a Maciej Pietrzak (wszyscy SKŻ Ergo Hestia Sopot) 10. miejsce. Do lat 17 Maria Rudowicz (UJKS Szturwał Kalisz) była czwarta, Maciej Dąbek (AZS Sailing Team Poznań) piąty, Gustaw Trybek (SKŻ Ergo Hestia Sopot) szósty, Jakub Guźlecki (CŻ Szczecin) ósmy, a Leon Jankowski (SKŻ Ergo Hestia Sopot) dziewiąty.

fdz, PAP