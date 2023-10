Złota Piłka 2023: Wyniki plebiscytu kobiet. Które miejsce zajęła Ewa Pajor?

W poniedziałkowy wieczór w Paryżu poznaliśmy nie tylko laureatów, ale również laureatki Złotej Piłki. Wśród zawodniczek nominowanych do tej prestiżowej nagrody znalazła się Polka Ewa Pajor. Sprawdź wyniki Złotej Piłki kobiet.

Złota Piłka to trofeum wręczane przez francuski magazyn "France Football" od 1956 roku. Tylko raz nie została przyznana - w 2020 roku z uwagi na pandemię koronawirusa. Najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem w historii plebiscytu jest Robert Lewandowski, który zajął drugie miejsce w 2021 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Giganci powalczą o reprezentanta Polski? W grze Juventus i Inter

Od 2018 roku Złotą Piłkę otrzymują nie tylko piłkarze, ale również piłkarki. Pierwszą triumfatorką plebiscytu była Norweżka Ada Hegerbrg. W następnych latach najlepsze były kolejno: Megan Rapinoe i dwukrotnie Alexia Putellas.

Złota Piłka 2023: Które miejsce zajęła Ewa Pajor?

W tegorocznej edycji - jako pierwsza Polka w historii - na liście 30 nominowanych piłkarek znalazła się Ewa Pajor. Napastniczka na co dzień występująca w VfL Wolfsburg uplasowała się ostatecznie na 18. miejscu. W poprzednim sezonie dotarła wraz ze swoim klubem do finału Ligi Mistrzyń, przegranego z Barceloną 2:3 (mimo prowadzenia do przerwy 2:0). Zdobyła wówczas meczu jedną z bramek. Jest również podporą kadry narodowej.

Złota Piłka 2023: Wyniki plebiscytu kobiet

1. Aitana Bonmati (Hiszpania, FC Barcelona)

2. Sam Kerr (Australia, Chelsea)

3. Salma Paralluelo (Hiszpania, FC Barcelona)

4. Fridolina Rolfo (Szwajcaria, FC Barcelona)

5. Mary Eaps (Anglia, Manchester United)

6. Olga Carmona (Hiszpania, Real Madryt)

7. Alexandra Popp (Niemcy, VfL Wolfsburg)

8. Patri Guijarro (Hiszpania, FC Barcelona)

9. Linda Caicedo (Kolumbia, Real Madryt)

10. Rachel Daly (Anglia, Aston Villa)

11. Millie Bright (Anglia, Chelsea)

12. Hinata Miyazawa (Japonia, Manchester United)

13. Lena Oberdorf (Niemcy, VfL Wolfsburg)

14. Kadidiatou Diani (Francja, Olympique Lyon)

15. Amanda Ilestedt (Szwajcaria, Arsenal)

16. Mapi Leon (Hiszpania, FC Barcelona)

17. Hayley Raso (Australia, Real Madryt)

18. Ewa Pajor (Polska, VfL Wolfsburg)

19. Guro Reiten (Norwegia, Chelsea)

20. Asisat Oshoala (Nigeria, FC Barcelona)

21. Alba Redondo (Hiszpania, Levante)

22. Katie McCabe (Irlandia, Arsenal)

23. Georgia Stanway (Anglia, Bayern Monachium)

24. Khadija Shaw (Jamajka, Manchester City)

25. Sophia Smith (USA, Portland)

26. Wendie Renard (Francja, Olympique Lyon)

27. Yui Hasegawa (Japonia, Manchester City)

28. Debinha (Brazylia, Kansas City)

29. Jill Roord (Niderlandy, Manchester City)

29. Daphne van Domselaar (Niderlandy, Aston Villa)

Największe gwiazdy obecne na gali Złotej Piłki 2023 (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

JŻ, Polsat Sport