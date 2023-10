Od trzydziestu lat szczególne zainteresowanie kibiców skupia się na rywalizacji dwóch dominujących w krajowych rozgrywkach drużyn z Lublina i Lubina. Od sezonu 1993/94, w którym po raz pierwszy ligę wygrał MKS Montex Lublin przed Zagłębiem Lubin, lublinianki stawały na podium 28 razy, 22-krotnie zdobywając złote medale, 4 razy srebrne i 2 brązowe, natomiast aktualne, czterokrotne mistrzynie kraju z Dolnego Śląska 13 razy były wicemistrzyniami i 4 razy zajmowały trzecie miejsca.

ZOBACZ TAKŻE: Nowa rola byłego reprezentanta Polski. "To dla mnie ogromne wyzwanie"

"Święte wojny", jak określa się mecze tych drużyn w każdej edycji, dodają więc kolorytu ligowym zmaganiom od tych trzydziestu lat i nie inaczej jest teraz.

Zagłębie Lubin od 2000 roku (taki staż jest ewenementem nie tylko w lidze piłkarek ręcznych) prowadzone przez Bożenę Karkut wspieraną przez również byłą reprezentantkę Renatę Jakubowską dominowało w trzech ostatnich sezonach i jest głównym faworytem obecnych rozgrywek. Po raz pierwszy w swojej historii występuje też w fazie grupowej Ligi Mistrzyń. W składzie ma kilka reprezentantek kraju wspierane m.in. przez brazylijską olimpijkę z Tokio Patricię Matieli.

Poprzedni sezon Zagłębie zakończyło z kompletem zwycięstw, a ostatnią drużyną, która wygrała w krajowych rozgrywkach ligowych z aktualnymi mistrzyniami jest lubelski MKS, który 7 maja 2022 roku zwyciężył na boisku rywalek po rzutach karnych.

- Teraz Zagłębie ma doświadczenie z Ligi Mistrzyń i ma nieco więcej grania niż my tylko w Superlidze. W zespole rywalek każda pozycja jest dobrze obsadzona i czeka nas ciężkie granie, ale dobrze się do niego przygotowałyśmy i sądzę, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie, w którym damy z siebie wszystko - powiedziała Dominika Więckowska występująca w ekipie FunFloor na pozycjach rozgrywającej oraz obrotowej.

- To dla nas najważniejsze spotkanie. Do tej pory wygrałyśmy każde z siedmiu spotkań i myślę, że jesteśmy w dobrej formie. Mam nadzieję, że pokażemy to także we wtorek. Wiemy, że to będzie najtrudniejsze jak dotąd starcie, ale zrobimy wszystko, by wygrać - dodała Stela Posavec, występująca od tego sezonu w lubelskim zespole rozgrywająca reprezentacji Chorwacji.

Relacja i wynik na żywo meczu MKS FunFloor Lublin - KGHM MKS Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

JŻ, PAP