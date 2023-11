W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie po meczu Real Sociedad - Barcelona. Widać na nim, jak schodzący do szatni piłkarze przybijają piątki z Xavim. Lewandowski zatrzymuje się jednak przed hiszpańskim szkoleniowcem, a później obojętnie przechodzi obok byłego pomocnika.

ZOBACZ TAKŻE: Wybrano najlepszego piłkarza La Ligi

Wiele osób przyczyn zachowania kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski dopatrywało się w wydarzeniach boiskowych. Warto bowiem przypomnieć, że Xavi zmienił Lewandowskiego w starciu z ekipą z San Sebastian już w 57. minucie.

Teraz pojawiły się jednak nowe informacje dotyczące całego zajścia. Na portalu fcbarcelonanoticias.com wytłumaczono, dlaczego polski napastnik tak zachował się w stosunku do swojego trenera. Według przekazanych informacji do Lewandowskiego podeszła jedna z osób odpowiedzialnych za organizację drużyny i poprosiła go, by udał się na kontrolę antydopingową. To z tego powodu Polak miał przejść obojętnie obok szkoleniowca.

Ekipa ze stolicy Katalonii obecnie plasuje się na trzecim miejscu z tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. Zawodnicy "Blaugrany" mają cztery punkty straty do lidera - Girony.

AA, Polsat Sport