Dobitne słowa Stephane'a Antigi. "Nie mamy czasu na regenerację"

Trener zawodniczek z Rzeszowa nie krył zadowolenia po tym spotkaniu. Podkreślał też, że takie mecze budują drużynę, zwłaszcza na wczesnym etapie rozgrywek.

- Trudny mecz. To, co najbardziej mi się podobało, to nasza reakcja po trzecim secie. Stuttgart bardzo dobrze grał. Nie umieliśmy ich zablokować, zrobiliśmy kilka błędów w ataku. Naprawdę było ciężko. Podobała mi się nasza reakcja i to, jak graliśmy od początku czwartego seta do końca tego meczu. To jest bardzo ważne, to dopiero początek sezonu i buduje naszą drużynę, by grać pod presją. To bardzo dobry wynik.

Szkoleniowiec zwrócił też uwagę na to, że jego podopieczne nie będą miały zbyt wiele czasu na regenerację po tym spotkaniu. Już w piątek w ramach szóstej kolejki TAURON Ligi zmierzą się z UNI Opole.

- Musimy być w stanie grać dwa mecze w tygodniu i trzymać poziom. Są pewne momenty, gdzie stracimy mnóstwo energii. Ten mecz był bardzo intensywny, ale nie mamy dużo czasu na regenerację, a chcemy wygrać za trzy punkty w Opolu. Ta drużyna może grać dobrze. Jest niestabilna, trochę faluje, ale mają swoje atuty. Dla nas najważniejsze jest teraz to, by odpocząć i utrzymać koncentrację. Będą zmiany, bo musimy być w stanie wygrywać dwa razy w tygodniu.

Karolina Potrykus, Polsat Sport