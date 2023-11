Niespodzianka w Neapolu! Koniec beznadziejnej serii Unionu Berlin

Do przerwy Napoli prowadziło 1:0. Wynik otworzył Matteo Politano, nieco szczęśliwie finalizując składną akcję swojej drużyny. Nieco wcześniej gola dla gospodarzy mógł strzelić Piotr Zieliński, a następnie Natan trafił w słupek. Niewiele brakowało, a w ostatniej akcji tej części gry goście doprowadziliby do wyrównania, jednak piłka po uderzeniu Josipa Juranovicia z rzutu wolnego trafiła w słupek bramki strzeżonej przez Alexa Mereta.

Co nie udało się pod koniec pierwszej połowy, wyszło na początku drugiej. W 52. minucie do remisu doprowadził David Datro Fofana. Jak się okazało, trafienie napastnika wypożyczonego z Chelsea ustaliło rezultat. Union tym samym przełamał fatalną serię 12 kolejnych porażek i zdobył pierwszy punkt w tej edycji Ligi Mistrzów.



Piotr Zieliński przebywał na murawie przez 90 minut, kiedy w doliczonym czasie zmienił go Jens Cajuste.

BS, Polsat Sport

W następnej serii gier Napoli zagra na wyjeździe z Realem Madryt, natomiast Union zmierzy się z Bragą w Portugalii.Politano 39 - Fofana 52