Finały Ligi Narodów 2024 prawdopodobnie odbędą się w Polsce. Miałoby to ułatwić reprezentacji przygotowywanie do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Tegoroczną edycję, której faza finałowa rozegrana została w Gdańsku, wygrali właśnie biało-czerwoni.

To mogłaby być kolejna wielka impreza zorganizowana w naszym kraju. Warto wspomnieć, że w Polsce w 2027 roku odbędą się siatkarskie mistrzostwa świata. Prezes Polskiej Ligi Siatkówki, Artur Popko, podkreślił, że to może być istotny punkt w przygotowaniach olimpijskich.

- Całemu środowisku zależy na jak najlepszym występie reprezentacji w Paryżu, te ruchy najlepiej o tym świadczą. Turniej finałowy Ligi Narodów także może odbyć się w Polsce, by przed igrzyskami ograniczyć liczbę podróży naszych reprezentantów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że (finały) odbędą się w naszym kraju - powiedział Popko w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Tegoroczne rozgrywki w PlusLidze zostały skrócone na życzenie Nikoli Grbicia właśnie po to, by kadrowicze mieli wystarczająco dużo czasu na odpoczynek oraz jak najlepsze przygotowanie do występów w Paryżu. W tym sezonie przerwy nie mieli praktycznie wcale.

- PlusLiga, kluby i nasze kadrowe gwiazdy są w tej chwili najbardziej poszkodowani, bo po reprezentacji czołowi siatkarze nie mieli żadnej przerwy ani czasu nawet na ekspresowe przygotowania do sezonu ligowego, tylko musieli stawić się w klubach niemal z dnia na dzień. Także po to, by kilkunastu kadrowiczów mogło później przed sezonem olimpijskim odpocząć i by zadbać o ich zdrowie przed igrzyskami - dodał.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia.

Karolina Potrykus, Polsat Sport