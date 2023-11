Ultimatum dla WTA! Mają kilka dni na odpowiedź

W poniedziałek dobiegł końca turniej WTA Finals w meksykańskim Cancun. W finałowym spotkaniu Iga Świątek pokonała Jessicę Pegulę i sięgnęła po tytuł. Jednak więcej niż o samej - sportowej rywalizacji, mówiło się o wpadkach organizacyjnych. Na warunki i pogodę w Meksyku narzekały same zawodniczki, ale WTA do dziś nie udzieliło odpowiedzi na skargi.

ZOBACZ TAKŻE: Awans bez gry. Polski tenisista zagra o finał turnieju ATP w Metz

Bierność władz kobiecego tenisa nie jest niczym nowym. W przeszłości WTA wielokrotnie "chowało głowę w piasek" i nie podejmowało debaty na temat problemów, czy trudnych tematów dotyczących zawodniczek. Do tego można dopisać legendarne już przepychanki z ITF, związane układaniem terminarza turniejów tak, aby uniemożliwiał lub utrudniał zawodniczkom start w barwach narodowych.

Na temat działalności WTA powstało masę artykułów, ale czarę goryczy przelały wpadki podczas turnieju we wspomnianym Cancun. Budowany naprędce krzywy kort, fatalne warunki pogodowe uniemożliwiające rywalizację, puste trybuny w trakcie spotkań deblowych, ale przede wszystkim brak refleksji sprawiły, że założone m.in. przez Novaka Djokovicia - stowarzyszenie tenisistów (Professional Tennis Players Association) postanowiło otwarcie skrytykować WTA.

W oficjalnym piśmie stowarzyszenie wzywa władze kobiecego tenisa do przygotowania niezależnego raportu. Przy pracach nad jego powstaniem mają pracować osoby trzecie, które w sprawiedliwy sposób zbadałby liczne wpadki w Cancun. Zdaniem przedstawicieli PTPA zawody w Meksyku były rozczarowaniem i negatywnie odbiły się na odbiorze całej dyscypliny.

PTPA statement regarding the 2023 WTA Finals. pic.twitter.com/bVyRBRcQ01 — Professional Tennis Players Association (@ptpaplayers) November 8, 2023

"Zakończone w ostatnich dniach finały WTA rozczarowały zawodniczki i kibiców oraz rzuciły negatywny cień nie tylko na rozgrywki kobiet, ale na całą dyscyplinę. W zeszłym tygodniu PTPA zadecydowało się milczeć w tej sprawie, ze względu na szacunek do zawodniczek, które ciężko pracowały przez cały sezon, aby zakwalifikować się do turnieju finałowego, oraz do organizatorów zmagań w Cancun, którzy zostali postawieni w trudnej sytuacji. Jednak po zakończeniu zmagań w Meksyku, zapraszamy komisarza WTA, aby zapoznał się z niezależnym raportem, przygotowanym przez osoby trzecie, który wskaże liczne problemy, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach i tygodniach. Zależy nam na znalezieniu odpowiedniego rozwiązania. Nie chcemy, aby te błędy powtórzyły się w przyszłości. Oczekujemy na odpowiedź ze strony WTA w ciągu dziesięciu dni. Potrzebne są przełomowe działania na rzecz poprawy sytuacji w kobiecym tenisie" - można przeczytać w treści oświadczenia.

Zgodnie ze stanem na dzień 09.11.2023, władze WTA wciąż nie odniosły się do powyższego pisma.

K.P, Polsat Sport